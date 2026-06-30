La Universidad Complutense suspende por un año a Juan Carlos Monedero por acoso sexista

El que fuera fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, en un acto de apoyo a la candidatura de Podemos Galicia 'Rexurdir', el 14 de diciembre de 2022, en Santiago de Compostela.

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha impuesto una sanción de un año de suspensión de funciones a Juan Carlos Monedero, cofundador del partido político Podemos y profesor de Ciencias Políticas, tras concluir una investigación interna por acoso sexista. Lo avanza en la mañana de este martes el diario El País.

El expediente disciplinario se inició formalmente en el entorno académico a raíz de la denuncia de una alumna, un caso que posteriormente provocó una tormenta política en el seno del partido de izquierda que él mismo ayudó a fundar.

Aunque la Fiscalía de Madrid llegó a investigar el comportamiento de Monedero con sus alumnas tras recibir el caso por parte de la propia universidad, el Ministerio Público decidió archivar la vía penal al no apreciar la existencia de un delito tipificado. Sin embargo, en su resolución jurídica, la Fiscalía calificó las acciones del profesor como "improcedentes", "fuera de lugar" y "reprochables moralmente".

Al haber encallado el proceso en los tribunales ordinarios, informa el diario del Grupo Prisa, la resolución final ha quedado en manos de la normativa administrativa del centro educativo, que ha considerado los hechos lo suficientemente graves como para apartar a Monedero de las aulas durante los próximos 12 meses.

El impacto en la formación morada

Las acusaciones contra el politólogo no solo afectaron su rol como docente, sino que abrieron una profunda brecha interna en Podemos.

La dirección del partido admitió haber tenido constancia de testimonios sobre supuestas conductas impropias de violencia sexual -que incluían tocamientos no consentidos- desde septiembre de 2023. No obstante, la formación se vio envuelta en intensas críticas por la tardanza en reaccionar, dado que Monedero continuó participando en los canales de toma de decisiones y en los espacios de comunicación del partido hasta que el escándalo saltó a la luz pública a principios de 2025.

En aquel momento, la líder de Podemos, Ione Belarra, defendió que la organización no podía expulsarlo de forma fulminante de los comités de dirección debido a la falta de una resolución oficial del Comité de Garantías del partido.

Monedero, una de las figuras intelectuales más visibles de la izquierda alternativa española de la última década, solicitó una baja académica cautelar cuando se iniciaron las pesquisas y, aunque reincorporó temporalmente su actividad docente a finales de 2025, esta sanción en firme congela de nuevo su carrera universitaria.

Hasta el momento, ni Juan Carlos Monedero ni su equipo legal han hecho declaraciones públicas sobre si recurrirán esta resolución ante la justicia contencioso-administrativa, una vía legal que todavía tienen disponible.