Israel reconoce el genocidio armenio el mismo día en que asesina a su madre y su bebé en Gaza

En menos de 24 horas, Israel ha ahondado en una profunda contradicción. En la misma jornada en la que se ha oficializado el reconocimiento al genocidio del pueblo armenio —por parte de Turquía—, en una clara pugna con Ankara y en un momento de grandes tensiones políticas con el Ejecutivo de Erdogan, ha continuado alimentando con nuevos bombardeos las acusaciones de que quien está cometiendo un "genocidio" contra el pueblo palestino son ellos.

Sin haber transcurrido un día desde este paso diplomático, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) han atacado una zona del campamento de refugiados de Al Mawasi, en la zona de Jan Yunis, asesinado a una madre gazatí y a su bebé de un año de edad. La pequeña se llamaba Sawar Abu Draz y su progenitora, una joven de 23 años, Diana Abu Draz. También han resultado heridas 16 personas.

Dicho ataque sobre esta infraestructura donde malviven hacinados los desplazados por la campaña militar israelí también ha causado más destrucción y caos, con un voraz incendio. El fuego provocado por la explosión de un misil lanzado por un caza israelí F-16 se propagó rápidamente extendiéndose y calcinando un centenar de tiendas de campaña en esta zona localizada cerca de las playas de Ciudad de Gaza —el escaso territorio que ha delimitado el Ejército israelí con una línea amarilla con pivotes de piedra—.

Con todo, se estima que allí residen decenas de miles de refugiados cuyos hogares han sido reducidos a escombros o, directamente, están más allá de esa delimitación que tienen prohibido cruzar. Bajo riesgo de perecer bajo las balas o drones israelíes.

Una niña palestina rebusca entre los restos del campamento de refugiados bombardeado por el Ejército israelí en Jan Yunis (Gaza). REUTERS / Ramadan Abed

El ministro de Exteriores israelí: "Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto"

Cabe recordar que la pasada semana la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado volvió a resolver que Israel está cometiendo genocidio contra los niños y niñas palestinas, pero amplió esa consideración de Gaza a los otros territorios ocupados, Cisjordania y Jerusalén este. Presentó un informe de casi 100 páginas sobre las violaciones y crímenes cometidos contra niños palestinos desde el 7 de octubre de 2023 hasta el 31 de marzo de 2026.

Concretamente, esa investigación determina que las autoridades y fuerzas de seguridad israelíes son responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluida la persecución, en Gaza. En Cisjordania, incluida Jerusalén Este, resolvió que se han cometido crímenes de guerra. ¿Cuál fue la respuesta desde Israel? "Decisión histórica: el gobierno israelí aprobó por unanimidad la propuesta del ministro [de Exteriores] Gideon Saar de reconocer el genocidio armenio", anunciaba un comunicado este domingo.

"Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto", subraya después el propio jefe de la diplomacia del Ejecutivo de Benjamin Netanyahu. También destacaba que "es a la vez un deber moral y un deber histórico". No es la primera vez que Tel Aviv maniobra en el terreno diplomático con intencionalidad política. Por ejemplo, viene de reconocer al gobierno de Somalilandia, en guerra civil con Somalia, pero que supone un valioso aliado geopolítico al tener una zona desde la que golpear a los hutíes en Yemen.