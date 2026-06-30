La SER sigue líder con 4.403.000 oyentes y cierra su mejor temporada de los últimos diez años

Otra temporada brillante de radio... y de audiencia. La SER revalida su liderazgo de la radio en España con 4.403.000 oyentes, según los datos de la segunda ola del EGM de 2026 publicados este martes, y cierra su mejor resultado en una temporada en los últimos diez años. De hecho, la SER aumenta su ventaja con respecto a COPE en 822.000 oyentes y prácticamente duplica la audiencia de Onda Cero.

Prácticamente todos sus programas son líderes en sus respectivas franjas horarias. Hoy por Hoy, dirigido esta temporada por Àngels Barceló, sigue siendo el programa líder de la radio española con una audiencia de 3.095.000 oyentes. Supera en 527.000 seguidores al segundo espacio radiofónico, Herrera en COPE, y suma 1.348.000 oyentes de diferencia respecto a Más de Uno de Onda Cero, que sigue siendo la tercera opción.

Hora 25, dirigido por Aimar Bretos, consolida su liderazgo en la noche informativa de la radio española con 1.025.000 oyentes, el único espacio que supera el millón de oyentes por encima de La Linterna de Ángel Expósito y La Brújula de Onda Cero.

Javier Casal, al frente de Hora 14 , sigue sumando oyentes y alcanza los 636.000 oyentes y lidera la información del mediodía de lunes a viernes, igual que Hora 14 del fin de semana, con Aida Bao, que alcanza los 365.000 oyentes.

La SER es también la cadena preferida de las tardes de la radio: La Ventana, de Carles Francino, sigue siendo el programa más escuchado de las tardes con 982.000 oyentes, superando la suma de la audiencia de COPE y Onda Cero

A vivir que son dos días, de Javier del Pino, refuerza su liderazgo en las mañanas del fin de semana los sábados con 2.252.000, mientras que los domingos hace 1.992.000.

La SER crece y lidera las madrugadas con El Faro y Si amanece nos vamos. El Faro de Mara Torres alcanza los 213.000 oyentes y Si amanece nos vamos, con Roberto Sánchez, consigue 177.000 oyentes.

En Deportes, Carrusel Deportivo, con Dani Garrido, lidera el fin de semana en su horario con un promedio de 1.723.000 oyentes

El Larguero, que dirige cada noche Manu Carreño, mantiene el liderazgo de las noches deportivas con 736.000 oyentes.

426.000 oyentes siguen a Francisco José Delgado ‘Pacojó’ líder SER Deportivos. Hora 25 Deportes suma con 228.000 con Jesús Gallego.

En lo que respecta a la radio musical, las emisoras de PRISA siguen también imparables. LOS40 sigue siendo el líder absoluto con 2.898.000 oyentes y su programa despertador, Anda Ya!, con Dani Moreno y Cristina Boscá, consigue 1.664.000 de oyentes. Además, Cadena Dial mejora sus datos con 1.538.000 oyentes y el programa Atrévete, dirigido por Jaime Moreno, alcanza los 877.000 seguidores.