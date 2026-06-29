El Gobierno ultima un nuevo decreto sobre vivienda que incluirá la prórroga de los contratos de alquiler

El Gobierno ha anunciado este martes que PSOE y Sumar han pactado “llevar a aprobación en el mes de julio" en nuevo decreto sobre vivienda que, posteriormente, será llevado al Congreso de los Diputados.

Dicho decreto, según ha avanzado la ministra portavoz, Elma Saiz, incluirá una regulación de los alquileres de viviendas por temporada y habitacional, un IVA del 21 % para pisos turísticos, la obligatoriedad de que los contratos sean por escrito o medidas fiscales para rebajar el precio de los alquileres. Igualmente, se ha apuntado a una posible prórroga de los alquileres, medida que fue aprobada hace tres meses por el Gobierno vía decreto pero que después fue tumbada en el Congreso por los votos de PP, Vox y Junts.

Un texto que congelaba, por un lado, los contratos de alquiler a punto de vencer y, por otra parte, fijaba un tope del 2% para las actualizaciones anuales en los dos próximos ejercicios. En otras palabras, permitía a los inquilinos cuyos contratos vencían antes del 31 de diciembre de 2027 solicitar a su casero la prórroga automática del mismo, de tal manera que podían quedarse en las casas sin temor a que el propietario les pudiera echar o les subiera de manera significativa el precio del alquiler. Los sindicatos de inquilinos estiman que casi tres millones de personas se encuentran actualmente en esa situación.

“Se trata de un texto ambicioso y transversal que incluirá propuestas apoyadas por las distintas fuerzas políticas a lo largo de la legislatura con el objetivo de que todos los grupos se sientan representados", según ha indicado Saiz.

Cabe recordar que un decreto-ley aprobado por el Ejecutivo entra en vigor de forma automática tras aprobarse en Consejo de Ministros pero debe después ser convalidado por mayoría simple en el Congreso durante 30 días. Mientras está en vigor, sus efectos son plenos. Sin embargo, en el caso de que decaiga, pierde toda efectividad.