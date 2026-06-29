Dale más gasolina: así quedan las ayudas al combustible a partir del 1 de julio

El Gobierno aprobó hace tres meses una batería de medidas para hacer frente a la desmesurada subida de los precios de los combustibles y la electricidad una vez comenzaron los ataques de Estados Unidos a Irán. Una situación bélica que provocó que el régimen de los ayatolás, en respuesta, cerrara el estrecho de Ormuz, zona por la que transita el 20% del petróleo y el gas natural licuado comercializados a nivel mundial.

Tres meses después, el Consejo de Ministros debía resolver si llevaba a cabo un nuevo decreto con medidas actualizadas para hacer frente a ese incremento de precios dentro del contexto actual. Precisamente, la evolución de los mercados energéticos ha hecho que el Gobierno haya retirado parte de las medidas excepcionales que aprobó hace tres meses y que iban a caducar este miércoles, 1 de julio, pero sin eliminar por completo los incentivos fiscales vinculados a algunos productos energéticos.

La gran pregunta que los consumidores se hacen al respecto es: ¿seguirá habiendo rebajas fiscales para el combustible? ¿Será más caro echar gasolina a partir del próximo miércoles, precisamente cuando arranca la época de vacaciones? En El HuffPost te damos todas las respuestas.

Por un lado, debes saber que el Consejo de Ministros ha aprobado la vuelta del IVA general del 21% para los carburantes, después de que haya permanecido los últimos tres meses en el 10%. Al respecto, cabe recordar que la Comisión Europea advirtió a España hace unos días de que dicha reducción vulneraba las normas europeas. Tirón de orejas que, muy probablemente, ha hecho que el Ejecutivo rectifique en este sentido y devuelva dicho IVA al 21%.

Pero sí habrá cierto alivio para los consumidores en el momento de llenar el depósito. La bajada de precios en la gasolina y el gasóleo se articulará a través de una rebaja directa sobre el impuesto de hidrocarburos (IEH), que irá descendiendo progresivamente durante el verano: empezará en 15 céntimos por litro en julio, se reducirá a 10 céntimos en agosto y finalmente a 5 en septiembre, para desaparecer a partir de octubre. La medida comporta un ahorro fiscal de 939 millones de euros. "Va a continuar el alivio del coste de la gasolina y el gasoil y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los precios del crudo para que no se note un salto", ha dicho el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

A los profesionales del campo, la pesca y el transporte no les afecta esa reducción paulatina de la ayuda, puesto que seguirán recibiendo la ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional. Es más, el Gobierno ha aprobado además 165 millones de ayudas directas para el sector agrícola en lo relativo a la compra de fertilizantes.

¿Y qué pasa si los precios de la gasolina vuelven a dispararse? En ese caso, el decreto incluye una cláusula automática que activará una rebaja directa general de 20 céntimos por litro a los carburantes si la inflación de estos productos supera el 15%. De ahí que el texto 'se blinde' ante nuevas oscilaciones del mercado en un momento en el que las tensiones entre Estados Unidos e Irán siguen en máximos pese a los diferentes acuerdos firmados para frenar la espiral violenta en la zona.

¿Y qué pasa con la luz y el gas?

El Gobierno también aprobó en marzo medidas de alivio frente al encarecimiento de la luz o del gas, aunque sus efectos acabaron el pasado 1 de junio. Por ejemplo, una reducción del IVA al 10% para la electricidad y el gas o una bajada del Impuesto Especial de la Electricidad al 0,5%. Medidas que, sin embargo, ya decayeron.

El decreto no contempla volver a la situación anterior aunque la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha señalado que el Ejecutivo revisará la evolución del IPC y que, en caso de que se produzcan variaciones superiores al 15%, entrarían de nuevo en vigor esas ayudas. . Es decir, en el caso del IVA de la electricidad, el gas natural, los pellets y la leña, se volvería a reducir el tipo del 21 al 10%. Por su parte, en el Impuesto Especial sobre la Electricidad bajaría de nuevo del 5,1% al 0,5%.

Lo que sí se ha anunciado es la voluntad del Gobierno de suprimir progresivamente el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), actualmente en el 7%. Así, el tributo se reducirá un 30% durante el tercer trimestre de 2026, un 40% durante el cuarto trimestre, un 50% durante todo 2027 y desaparecerá totalmente en 2028. e trata de un gravamen que pagan las eléctricas y que representa hasta un 6% en el total de la factura.

Cabe recordar, por último, que el decreto ha sido aprobado hoy por el Gobierno pero debe ser convalidado en los próximos 30 días por el Congreso. Además, todas las medidas tendrán una vigencia de tres meses. Es decir, hasta el próximo 30 de septiembre.