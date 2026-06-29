Mónica García arrasa al recordarle a Jaime de los Santos lo que hizo tras decir que es "maricón y del PP"

La actual ministra de Sanidad, Mónica García, ha dejado una respuesta muy aplaudida al vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, por la intervención que dejó el pasado jueves en el Congreso de los Diputados durante la votación para penalizar las llamadas terapias de conversión dirigidas a eliminar o negar la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género.

La iniciativa del PSOE terminó por superar el trámite y fue aprobada con 178 votos a favor, 32 en contra (Vox) y 137 abstenciones (PP). Sin embargo, fue un fragmento de la intervención del diputado 'popular' el que dio más que hablar.

"Soy del PP, soy maricón y me siento muy orgulloso de ambas cosas y lo que han hecho por mí hombres y mujeres de toda condición y, sobre todo, lo que han hecho mi padre y mi madre, católicos de derechas, que han puesto por delante de cualquier otra cuestión el amor, el amor que es lo que construye futuro. Búsquenlo que merece la pena", afirmó De los Santos.

A sus palabras ha respondido García este fin de semana de forma muy contundente: "Es que tú has podido llegar a la tribuna del Congreso a decir que eres maricón gracias a que gente como Carla Antonelli se ha partido la cara por ti. No dijiste soy maricón en el 2005, no dijiste soy maricón en el 2007, no, lo dices en el 2026".

"Así que que Jaime de los Santos diga en el estrado del Congreso, 'soy maricón', es un triunfo nuestro. Gracias a todos y todas", prosiguió la dirigente de la formación madrileña. Además, recordó el voto del PP: "Y después de hacer ese speech iracundo, va el hombre y vota abstención".

"¿Por qué las terapias de conversión solo funcionan para un lado y no funcionan para el otro? Solo os quiero decir muchísimas gracias. Nos habéis abierto puertas, ventanas, armarios. Habéis sido la punta de lanza de la libertad, de los derechos. Gracias a vosotros y a vosotras nos vemos reflejados en un mundo mejor", remató García en una intervención que en X lleva más de 6.000 me gusta.