La última contradicción de Feijóo: en 2006 defendía que los nietos de emigrantes tuvieran nacionalidad española y ahora lo llama "ingeniería electoral"

El Alberto Núñez Feijóo del presente vuelve a estar en desacuerdo con el Alberto Núñez Feijóo del pasado. Si hace unos días hablaba de hacer borrón y cuenta nueva sobre el procés después de haber liderado una batalla mediática, política y judicial de primer orden contra los dirigentes independentistas y la aplicación de la amnistía, ahora Feijóo entra también en contradicción consigo mismo a la hora de criticar la denominada "ley de nietos" que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez hace cuatro años y que él denomina "ingeniería electoral".

El 21 de octubre de 2022, entró en vigor la ley de Memoria Democrática. En ella, pensada "como una medida reparadora de las personas que sufrieron el exilio" por culpa de la dictadura franquista, se incluyó una disposición que permite la adquisición de la nacionalidad española a los descendientes de los exiliados. Es decir, a quienes tuvieron que abandonar el país e incluso renunciar a la nacionalidad.

El pasado mes de abril, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, avanzó en el Consulado General de España en México que casi 2,5 millones de descendientes de exiliados españoles habían solicitado la nacionalidad. De todas las solicitudes, y a fecha de 31 de marzo, se habían iniciado más de 1,2 millones de expedientes, aprobado 545.000 e inscritas en el Registro Civil Consular 306.500 personas.

Para el PP, esta medida es un intento del Gobierno para alterar el censo. “Lo que hay detrás es ingeniería electoral, interés de conseguir nuevos votantes a través de la nacionalidad y el pasaporte”, señalaba ayer Alberto Núñez Feijóo.

Unas palabras que, sin embargo, rompen con el discurso que mantenía Feijóo en su etapa como presidente de la Xunta. En 2006, y así lo recoge un teletipo de Europa Press, el gallego aseguró en una visita a Montevideo (Uruguay) que "no tiene sentido que un nieto de españoles tenga menos derechos que un inmigrante". Y, de hecho, pidió "un esfuerzo" para que esto pudiera hacerse realidad.

Algo similar exigió también en un viaje a Galicia por las mismas fechas. Allí, criticó que los nietos de emigrantes “con derecho a la nacionalidad española” no lograban tramitarla mientras aquí se le otorgaba a “los africanos del norte, a los europeos del este o a cualquiera que no tenga sangre española”. El audio se puede escuchar en la web de la Cadena SER.

Aunque, realmente, tampoco hay que irse muy lejos para encontrar la evidente contradicción en la que cae Feijóo sobre la denominada "ley de nietos". En el año 2023, poco antes de las elecciones generales, el presidente del PP se comprometió ante los españoles emigrados a Argentina "a impulsar una ley específica para la nacionalidad de los descendientes de españoles que desvincule la nacionalidad de la ideología". Y todo porque la aprobada por el Gobierno el año anterior estaba suscrita por Bildu y reabría “los rencores" de la Guardia Civil.

Pero el asunto riza el rizo cuando, días después de aquel acto, el entonces presidente del PP de Argentina, Alejandro López Dobarro, denunció que el PSOE había puesto en marcha una “campaña del miedo” para difundir que, si Feijóo ganaba las elecciones, bloquearía ese acceso a la nacionalidad. Y precisó, según recuerda El País, que Feijóo se había comprometido en Buenos Aires “no solo a blindar, sino a dignificar el acceso a la nacionalidad para los descendientes de españoles”. Justo lo contrario de lo que propone ahora Feijóo.