Sabrina Carpenter no descarta hacer como Madonna o Bob Dylan y prohibir los teléfonos en sus conciertos

Sabrina Carpenter ha anunciado un nuevo disco. Con el título de Man's Best Friend, el proyecto entero verá la luz el próximo 29 de agosto. Por ahora, se sabe que el álbum contará con 12 temas que estarán encabezados por el primer sencillo que ya ha publicado, Manchild.

Es en este contexto en el que la revista especializada en música Rolling Stone la ha escogido como portada de su número veraniego. Durante la entrevista, la artista ha comentado varios aspectos de su nuevo proyecto, como la inspiración que le han supuesto los tráiler de las películas para su último videoclip o cómo planea su próxima gira.

Y, tal y como cuenta, está abierta a la opción de prohibir el uso de teléfonos móviles en futuros conciertos. Esta consideración viene a raíz de que ella asistiera a un concierto en el que tuvo que permanecer con el teléfono bloqueado. Fue en Las Vegas, en un show de Silk Sonic.

"Me sentí como si hubiera vuelto a los setenta", detalla. Y prosigue: "Como si estuviera allí. Todos cantando, bailando, mirándose y riendo. Fue realmente hermoso".

No se trata de una práctica novedosa. Madonna tomó una decisión similar en 2020, durante su gira Madame X Tour. Después de que los asistentes chequearan su entrada, recibían una funda en la que depositar sus teléfonos móviles y relojes inteligentes que no se abriría hasta acabar el espectáculo. Una estrategia similar a la que llevó a cabo Bob Dylan a su paso por España en 2023.

Carpenter, por su parte, es consciente de la época en la que se encuentra, en la que "la gente usaba iPhones en los conciertos". "No puedo culpar a la gente por querer tener recuerdos", cree. Y, "desafortunadamente" encuentra "supernormal" el uso de los teléfonos móviles durante los espectáculos.

Y desconoce si seguirá sintiéndose cómoda a lo largo de los años con esta tendencia. "Dependiendo de cuánto tiempo quiera estar de gira y de la edad que tenga", opina que es probable que no quiera que los teléfonos la apunten. "Ahora mismo, mi piel está suave y tersa. No pasa nada. No me hagan zoom cuando tenga 80 años ahí arriba", concluye.