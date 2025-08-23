Sanguijuelas del Guadiana: "En nuestro pueblo piensan que somos los Rolling Stones"

Con apenas poco más de 1.300 habitantes, Casas de Don Pedro (Badajoz), en medio de la conocida como Siberia extremeña ha inundado la escena musical con un sonido rock con toques psicodélicos y flamencos. Como si se metiera en una coctelera Extremoduro, Estopa, Daft Punk y Los Delinqüentes. Los responsables son Juan, Carlos y Víctor, los componentes de Sanguijuelas del Guadiana, el que para muchos es ya el grupo revelación de 2025.

El trío publicó su primer disco, Revolá, el pasado 15 de mayo, pero antes de eso ya habían cautivado al público al telonear a Carolina Durante en las fiestas del 2 de mayo en Madrid, en un multitudinario concierto celebrado en la explanada del Puente del Rey. "Fue flipante", recuerda a El HuffPost, Carlos Canelada, guitarrista y voz, del grupo. "Nosotros cuando veíamos los vídeos al día siguiente no nos lo creíamos, no nos habíamos enterado ni de que había tanta gente, dijimos 'madre mía, solo se ven cabezas", bromea.

Aunque buena parte de su disco, como dicen las letras de la canción homónima Revolá, aborda ese éxodo de las zonas rurales —en la mayoría de ocasiones forzado por asuntos laborales o académicos—, especialmente de su Extremadura, y esa "vuelta a las capitales", su vínculo con Madrid viene de largo.

Juan y Carlos se trasladaron a estudiar producción audiovisual y musical en Madrid, pero volvieron a Extremadura ya que los elevados precios y el ritmo de vida con la capital no se adaptaba ni a su proyecto musical ni a su estilo de vida. Ahora mismo, su relación con esa capital es, tal y como recuerda Juan Grande, "poca" y para hacer "promoción o alguna reunión". "Preferimos estar en nuestro pueblo", señala el vocalista.

"Estamos de paso. Desde que decidimos hacer el proyecto en el pueblo, estamos allí encantados", recuerda el bajista, Víctor Arroba. Su pueblo no solo les acoge ensayando en una discoteca abandonada, también están viviendo su éxito, por el que han llegado a compararles con el que fue el grupo revelación del pasado 2024, Alcalá Norte, debido a su rápido ascenso. No obstante, prefieren no hacer caso a las comparaciones.

"Cada proyecto es muy diferente, pero sí es verdad que el impulso que estamos teniendo ahora en estos últimos meses está siendo muy grande y está haciendo que crezcamos muchísimo, al igual que otras bandas que han empezado emergentes y se han catapultado para arriba", recuerda Juan.

Precisamente ese éxito les ha llevado a poner el cartel de "no hay billetes" en una noche en la Riviera el próximo 8 de mayo y donde han tenido que abrir otra fecha el día 7. "Habíamos tocado ya en otras salas como El Sol o El Intruso, pero cuando pensamos en la Riviera no sabíamos ni que se iba a llenar una y a falta de nueve meses, se ha llenado, y con la segunda pues hemos flipado, que en un día se haya vendido la mitad, más de la mitad iba ya... Nosotros encantados", recuerda Víctor.

El pueblo y lo rural como banda sonora

Los extremeños han estructurado este disco en tres partes: "Jaribe", que plasma "la infancia y los veranos en el pueblo, donde el tiempo parece detenido" y donde se incluyen temas como Jaribe o 100 amapolas (con más de 905.000 reproducciones en Spotify); "Barrunte", que aborda la despedida y la separación de los amigos, que tiene como principal exponente en Septiembre, y "De vuelta a las capitales", en la que se plasman esos contrastes entre la gran ciudad el pueblo y se ubican canciones como Intacto o Revolá.

"Allí en el pueblo la gente se piensa que somos los Rolling Stones, está la gente a tope", apunta Carlos sobre la acogida que están teniendo entre los habitantes de Casas de Don Pedro, quienes han participado activamente en las distintas promociones y videoclips del grupo, como el propio pueblo, donde han colocado un azulejo con la portada del disco.

Casas de Don Pedro es protagonista intrínseco de su disco, tanto en sus gentes, sus sonidos de pájaros, cantos populares y campanas de la iglesia que se cuelan en sus canciones, como en la narrativa. "Es un disco que habla tanto de nosotros como de ellos y de todo el pueblo, entonces tenía sentido que en los vídeos y las cosas promocionales se hiciesen como para el pueblo, porque habla de nuestro pueblo y tenía sentido, aunque luego se pueda extrapolar a cualquier otro de España", explica Víctor.

Esto se debe, tal y como recuerda Carlos, a que la tecnología y los avances permiten que se pueda descentralizar la producción musical y dar voz a las periferias llegando al resto de España, como bien han demostrado artistas como Rodrigo Cuevas, Baiuca o Califato 3/4.

"Siempre se ha pensado que si quieres dedicarte a la música, tienes que estar en Madrid. Creo que ahora la cosa está cambiando un poco porque al final las cosas llegan a todos los puntos de cualquier pueblo porque al final con internet, la tecnología llega a todos. Si es verdad que la industria está en Madrid y hay cosas que, por ejemplo, nosotros no podemos hacer promo allí o no lo podemos hacer a la dimensión de aquí, pero música se puede hacer desde cualquier lado", recuerda el guitarrista.

Este proyecto, por capítulos lanzado poco a poco, lo hicieron en un momento en el que la industria opta por los singles, a poder ser cortos y para viralizar en redes sociales, un giro a contracorriente a las demandas generales de la industria.

"Nos dimos cuenta de que al final estábamos contando como era algo tan autobiográfico por así decirlo y estábamos contando nuestra historia en el pueblo y vimos que era en orden cronológico. Entonces lo íbamos separando para que se entendiera perfectamente cómo son las etapas que se van pasando la gente joven en los pueblos", recuerda Juan.

"Jaribes" y con verbena en vena

Sanguijuelas del Guadiana también refleja la esencia de su pueblo en su vocabulario con términos como Revolá, como un giro brusco o una vuelta, o Jaribe, que el propio Carlos define como "estar salvaje".

"Lo pusimos para el primer capítulo porque queríamos que representase como los veranos en el pueblo cuando eres un crío y te tiras todo el día para arriba y para abajo, que pasas poco por casa, empiezas como a conocer y hacer cosas que a lo mejor no has hecho nunca con la gente que empieza a ir al pueblo de Madrid, de Barcelona... Entonces era como una palabra que representaba eso, estar salvaje sin preocuparte por nada", explica el guitarrista.

A pesar de la irrupción de las nuevas tecnologías y las pantallas, la infancia en el pueblo sigue siendo similar. "Creo que sí hay mucha diferencia todavía de alguien que se cría en un pueblo, alguien que se cría en una ciudad. Creo que tienes una libertad desde muy pequeño que en una ciudad no tienes", explica Carlos.

La salida de las personas de las capitales durante la pandemia hacia zonas rurales no ha sido tan intensa en esa zona de Badajoz, pero el grupo sí que nota que hay personas que huyen de los ritmos y los precios de la ciudad.

"Sí que la gente como que se da cuenta que a veces vivir en una ciudad es un poco imposible con como están las cosas de alquileres, de trabajo, de sueldos... La gente ve que para estar aquí enreando como yo digo, o haciendo billetes por así decirlo, pues vas al pueblo que vas a vivir mucho mejor. Vas a estar tranquilo, vas a tener muchísimo más tiempo para ti, para dedicarte a lo que te gusta... Yo creo que se da cuenta y al final los pueblos va viniendo más gente de la ciudad", reflexiona Juan.

Por las calles de su pueblo, los tres "sanguijuelas" se mueven con un coche que han plasmado en la portada y en las imágenes promocionales: un llamativo Opel Meriva naranja que ha sustituido al caballo en el histórico cartel de Nitrato de Chile en el que se inspiraron.

Un coche que provoca las risas del grupo y que aseguran que tiene "mucha historia". "Lo elegimos porque es feísimo, es el típico coche que te sacan el carne a los 18 y te le dan así bien rastrojeado por si le estallas por ahí, que no te importa mucho", recuerda Víctor. "Al final es ese coche que hemos llevado siempre cuando íbamos a los pueblos de fiesta por ahí...", bromea. "Además, es único porque no hay dos iguales: ese color, ese modelo... Es horroroso", añade Juan. Y la gente ya lo conoce por ahí, cuando va por ahí lo ven y como no hay otro y dice '¿has estado por tal zona?' Digo, sí, y me dicen 'es que he visto el coche'. No hay dos iguales", bromea el bajista.

Ahora mismo su vida ha pasado de ese Opel Meriva a la furgoneta con la que recorren los más de 100 conciertos de gira por España, que han bautizado con un título que es toda una declaración de intenciones: verbena en vena, porque ese es precisamente el espíritu que transmiten desde el escenario.

"Yo creo que se ve ahora que han sido justo las fiestas del pueblo, es como eso que te entra por el cuerpo, ese no sé qué cuando llegas a la fiesta y solo ganas de salir ahí a la plaza del pueblo, a la verbena y estar con toda tu gente, con esos amigos de Madrid que van al pueblo solo en verano... Yo creo que es un poco eso", explica Víctor.

"Una fecha en la que el pueblo no es tan el pueblo como suele ser durante todo el año y está lleno de toda la gente que se conoce siempre también de todos los años que vienen. Es un momento bueno", añade el vocalista.

"Es una pena que en nuestra zona que tanto campo hay y que el campo le da tanta vida y alimenta también a tantas familias que que se provoquen incendios, porque normalmente suelen ser provocados" Juan, vocalista de Sanguijuelas del Guadiana

Lejos de las fiestas que han predominado en la zona como en tantos otros pueblos de España, estos días la zona de Llerena (Badajoz) o Jarilla (Cáceres) han protagonizado titulares por los incendios que han asolado la zona. "Es una pena que en nuestra zona que tanto campo hay y que el campo le da tanta vida y alimenta también a tantas familias que que se provoquen incendios, porque normalmente suelen ser provocados", reflexiona Juan.

Con sonidos que mezclan guiños que van desde Daft Punk a Los Chunguitos pasando, por supuesto, a Extremoduro como referente extremeño, los miembros del grupo aseguran que lo que sería un sueño para ellos sería colaborar con Estopa. Por ahora, ya se han conocido en el festival Río Babel en Madrid el pasado mes de julio. Aunque más allá de esto, todo apunta a que, haya o no colaboración, Sanguijuelas del Guadiana se va a hacer escuchar dentro y fuera de Extremadura.