Sebastián Yatra llega a LOS40 Básico Santander: despide su gira con un 'show' inolvidable

¡Todo está listo para el esperado LOS40 Básico Santander con Sebastián Yatra! Este lunes por la noche, a las 20:00, el de Medellín se da cita con un afortunado grupo de fans en el Teatro Eslava de Madrid.

El colombiano vivirá una especialísima última noche en nuestro país de la mano de LOS40 Básico Santander, el formato musical más exclusivo de nuestro país.

El cantante hará un repaso por su discografía, con los grandes éxitos de su carrera y algunas de las canciones más destacadas de su último disco, Milagro. Lo hará con un concierto íntimo, exclusivo y cargado de emoción con el que celebrará el cierre de 'Entre Tanta Gente Summer Tour', que lo ha llevado a recorrer numerosas ciudades del país.

Los fans podrán cantar a pleno pulmón los temas que escuchan en la radio y conectar con la faceta más cercana del artista.

Sebastián Yatra se despedirá de su gira por España con un show que promete ser inolvidable, en el que habrá sorpresas. Además, la alfombra roja de esta edición de LOS40 Básico Santander contará con algunos invitados especiales

Toda la información la encontrarás en Los40.com y te lo contaremos todo tanto en El Huff como en nuestras redes sociales, así que permanece muy atento. Por ahora, te preguntamos: ¿cuál es tu canción favorita del artista? ¡Déjanos tu voto!