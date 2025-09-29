¿Cuál es tu canción preferida de Sebastián Yatra? ¡VOTA! 

El pasado sábado, Sebastián Yatra cerró la parte española de su gira Entre tanta gente Summer Tour 2025 en el Movistar Arena, colgando el cartel de sold out días atrás.

Para celebrarlo, este lunes, en el Teatro Eslava de Madrid, el colombiano ofrecerá uno de los conciertos más especiales para un número limitado de fans. LOS40 Básico Santander con Sebastián Yatra será un evento íntimo, exclusivo y cargado de emoción, donde sus seguidores podrán cantar a pleno pulmón los temas que escuchan en la radio y conectar con la faceta más cercana del artista.

A lo mejor eres uno de los afortunados que van a asistir a ese especial concierto; y si no lo eres, pronto lo podrás disfrutar en Los40. En cualquier caso: ¿cuál es tu canción preferida del colombiano?

*Si no ves la encuesta, ¡pincha aquí y vota!