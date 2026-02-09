Meeri, de 29 años, estuvo más de una hora al aire libre a -16º: "No es un hobby tan popular como el fútbol"

A sus 29 años, la finlandesa Meeri Koittola ha logrado batir un récord mundial tras estar bañándose en el interior de un agujero hecho en el hielo durante más de una hora, concretamente 61 minutos y 27 segundos.

El reto ha sido realizado en forma de evento benéfico para recaudar fondos para la Sociedad contra el Cáncer de Ostrobotnia (una de las 19 regiones de Finlandia) y se ha celebrado en el lago Karhukorvenjärvi.

Si aguantar durante apenas unos segundos dentro de un agujero de hielo es ya de por sí casi imposible de resistir para la inmensa mayoría de personas, la hazaña de Meeri fue aún más difícil al llevarse a cabo con una temperatura de -16 °C y con fuertes vientos.

En declaraciones al medio de comunicación finlandés Ilta-Sanomat, Meeri Koittola ha contado que "hubo momentos en los que solo podía pensar en respirar. Incluso hice un par de bromas sobre si el público tenía frío".

"Los primeros 20 minutos fueron difíciles"

La mujer de 29 años, quien consiguió batir el récord mundial llevando solo un gorro de lana y un bañador, ha explicado que "normalmente, los primeros minutos son más fáciles, pero esta vez los primeros 20 minutos fueron difíciles. Después se hizo más fácil".

Su primer objetivo fue superar su registro del año pasado: 46 minutos. "Cuando se batió esa marca, fuimos minuto a minuto, y yo mantuve la cordura en todo momento. Si no hubiera sido capaz de tomar la decisión de detenerme, el equipo lo habría hecho por mí", ha asegurado Meeri.

En cuanto a la salida del agua, la mujer ha resaltado que "no debes salir del agujero por tu cuenta, para que la sangre fría no llegue al corazón". Igualmente, ha aclarado que "no se debe ir a la sauna después de la actuación, porque la diferencia de temperatura sería demasiado grande".

Respecto a la actividad tan particular (y arriesgada) que practica, Koittola ha bromeado diciendo que "no es un hobby tan popular como el fútbol".