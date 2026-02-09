Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Meeri, de 29 años, estuvo más de una hora al aire libre a -16º: "No es un hobby tan popular como el fútbol"
"Hubo momentos en los que solo podía pensar en respirar", ha contado la mujer.

Una persona sumergida en un agujero de hielo
Una persona sumergida en un agujero de hielo

A sus 29 años, la finlandesa Meeri Koittola ha logrado batir un récord mundial tras estar bañándose en el interior de un agujero hecho en el hielo durante más de una hora, concretamente 61 minutos y 27 segundos.

El reto ha sido realizado en forma de evento benéfico para recaudar fondos para la Sociedad contra el Cáncer de Ostrobotnia (una de las 19 regiones de Finlandia) y se ha celebrado en el lago Karhukorvenjärvi.

Si aguantar durante apenas unos segundos dentro de un agujero de hielo es ya de por sí casi imposible de resistir para la inmensa mayoría de personas, la hazaña de Meeri fue aún más difícil al llevarse a cabo con una temperatura de -16 °C y con fuertes vientos.

En declaraciones al medio de comunicación finlandés Ilta-Sanomat, Meeri Koittola ha contado que "hubo momentos en los que solo podía pensar en respirar. Incluso hice un par de bromas sobre si el público tenía frío".

"Los primeros 20 minutos fueron difíciles"

La mujer de 29 años, quien consiguió batir el récord mundial llevando solo un gorro de lana y un bañador, ha explicado que "normalmente, los primeros minutos son más fáciles, pero esta vez los primeros 20 minutos fueron difíciles. Después se hizo más fácil".

Su primer objetivo fue superar su registro del año pasado: 46 minutos. "Cuando se batió esa marca, fuimos minuto a minuto, y yo mantuve la cordura en todo momento. Si no hubiera sido capaz de tomar la decisión de detenerme, el equipo lo habría hecho por mí", ha asegurado Meeri.

En cuanto a la salida del agua, la mujer ha resaltado que "no debes salir del agujero por tu cuenta, para que la sangre fría no llegue al corazón". Igualmente, ha aclarado que "no se debe ir a la sauna después de la actuación, porque la diferencia de temperatura sería demasiado grande".

Respecto a la actividad tan particular (y arriesgada) que practica, Koittola ha bromeado diciendo que "no es un hobby tan popular como el fútbol".

Rafael Gómez
Rafael Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de temas SEO y de economía, siempre tratando de ofrecer información de servicio al ciudadano de a pie.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo un poco de todo, aunque los temas económicos que más me gusta tratar son aquellos que no se enseñan en el colegio pese a ser fundamentales en el día a día: cómo leer una nómina, cómo hacer la Declaración de la Renta, a qué ayudas puedes tener derecho, cuánto te va a quedar de pensión…

 

Mi trayectoria

Nací en Huelva. Y desde allí di el salto a Madrid para obtener el título de graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. Siempre me había gustado la economía y mis prácticas en Capital Radio me sirvieron para confirmarlo.

 

Esa primera experiencia profesional fue la que me llevó a hacer un Máster en Periodismo Económico. Cursando esos estudios, y tras una breve estancia en La Información, llegué al Grupo Prisa, concretamente a la sección de Actualidad del Diario AS. Tras esas experiencias, llegué a El HuffPost España, donde llevo escribiendo desde 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

