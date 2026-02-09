Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Adiós a cenar tarde: un experto en longevidad pide adelantar la última comida a las 4 de la tarde para ayudar al hígado y los riñones
Salud
Salud

Adiós a cenar tarde: un experto en longevidad pide adelantar la última comida a las 4 de la tarde para ayudar al hígado y los riñones 

El médico Christian Engelbert recomienda ayunar para dejar varias horas de recuperación al cuerpo. 

Redacción HuffPost
Un plato de comida simulando un reloj como imagen del ayuno intermitente.Getty Images/Westend61

¿Ayuno intermitente sí o no? El médico alemán Christian Engelbert lo tiene claro y es un fiel defensor de darle un descanso al cuerpo para que se desintoxique. Para él no se trata de una moda si no de "un pilar fundamental para la salud a largo plazo". 

Así lo ha explicado en una entrevista con el diario alemán Welt en la que ha dado algunos consejos para mejorar las digestiones y que el sistema digestivo tenga un reseteo que él considera necesario. "Nuestro cuerpo tiene que comprobar la compatibilidad de todo lo que ingerimos y luego eliminar todo lo superfluo y tóxico. Lo sabemos por el alcohol: sin desintoxicación, estaríamos en un estado constante de intoxicación", destaca Engelbert.

Además, el doctor explica que "tenemos un sistema innato de desintoxicación bioquímica, y muchas reacciones bioquímicas importantes ocurren automáticamente en el hígado, los riñones, el bazo, los pulmones y la piel" pero que muchas de las sustancias que ingerimos son imposibles de desintoxicar.  

¿Qué recomienda Engelbert? Adelantar la hora de la cena. "El cuerpo funciona rítmicamente; la digestión y la desintoxicación ocurren principalmente por la noche. Por lo tanto, conviene comer ligero a partir de la tarde", explica el médico. 

"Todos conocemos las consecuencias de una cena copiosa con mucho alcohol: hinchazón y sensación de saciedad durante la noche, dolor de cabeza y mal humor a la mañana siguiente", que tiene claro que su consejo como médico es ayunar. 

Según Engelbert, la cena debe ser una comida fácil de digerir como una sopa o verduras al vapor y debe hacerse a primera hora de la tarde. "Intenta hacer tu última comida a las cuatro de la tarde y observa qué le sucede a tu cuerpo. Te sentirás mucho mejor después de unos días", ha señalado el médico durante la entrevista. 

Para Engelbert, este ayuno contribuye a ayudar al sistema a mejorar las digestiones y recomienda probarlo una o dos veces por semana para ver cómo reacciona el cuerpo. 

Redacción HuffPost
EL HUFFPOST PARA UBICO