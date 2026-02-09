Adiós a cenar tarde: un experto en longevidad pide adelantar la última comida a las 4 de la tarde para ayudar al hígado y los riñones 

¿Ayuno intermitente sí o no? El médico alemán Christian Engelbert lo tiene claro y es un fiel defensor de darle un descanso al cuerpo para que se desintoxique. Para él no se trata de una moda si no de "un pilar fundamental para la salud a largo plazo".

Así lo ha explicado en una entrevista con el diario alemán Welt en la que ha dado algunos consejos para mejorar las digestiones y que el sistema digestivo tenga un reseteo que él considera necesario. "Nuestro cuerpo tiene que comprobar la compatibilidad de todo lo que ingerimos y luego eliminar todo lo superfluo y tóxico. Lo sabemos por el alcohol: sin desintoxicación, estaríamos en un estado constante de intoxicación", destaca Engelbert.

Además, el doctor explica que "tenemos un sistema innato de desintoxicación bioquímica, y muchas reacciones bioquímicas importantes ocurren automáticamente en el hígado, los riñones, el bazo, los pulmones y la piel" pero que muchas de las sustancias que ingerimos son imposibles de desintoxicar.

¿Qué recomienda Engelbert? Adelantar la hora de la cena. "El cuerpo funciona rítmicamente; la digestión y la desintoxicación ocurren principalmente por la noche. Por lo tanto, conviene comer ligero a partir de la tarde", explica el médico.

"Todos conocemos las consecuencias de una cena copiosa con mucho alcohol: hinchazón y sensación de saciedad durante la noche, dolor de cabeza y mal humor a la mañana siguiente", que tiene claro que su consejo como médico es ayunar.

Según Engelbert, la cena debe ser una comida fácil de digerir como una sopa o verduras al vapor y debe hacerse a primera hora de la tarde. "Intenta hacer tu última comida a las cuatro de la tarde y observa qué le sucede a tu cuerpo. Te sentirás mucho mejor después de unos días", ha señalado el médico durante la entrevista.

Para Engelbert, este ayuno contribuye a ayudar al sistema a mejorar las digestiones y recomienda probarlo una o dos veces por semana para ver cómo reacciona el cuerpo.