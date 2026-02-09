Casa gratis durante 3 meses en una isla deshabitada: la única condición es contar frailecillos al atardecer

Tener un techo en el que poder vivir a un precio asumible se ha convertido en misión imposible para muchas personas a lo largo de los últimos años. Sin embargo, en la isla de Skomer (perteneciente a un archipiélago deshabitado de Gales) ofrecen casa gratis durante 3 meses.

Eso sí, es necesario cumplir una condición para poder beneficiarse de esa vivienda a coste cero que ofrecen desde la organización Wildlife Trust of South and West Wales: contar frailecillos todos los días al atardecer.

En concreto, desde la mencionada organización detallan que la persona que sea elegida para vivir gratuitamente en esa casa de la isla de Skomer tiene que comprometerse a contabilizar frailecillos cada tarde, dos horas antes de la puesta de sol.

La especie Fratercula arctica, conocida comúnmente como frailecillo o frailecillo atlántico, se encuentra en peligro de extinción. En consecuencia, es muy importante vigilar cuál es su presencia en esa isla situada cerca de la costa sudeste de Gales.

Especie presente Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

En estos momentos, el frailecillo está presente en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, lo que supone que la viabilidad de la especie se encuentra gravemente amenazada.

Rob Knott, responsable de visitantes de la isla de Skomer, ha expresado que el hecho de que el frailecillo esté en esa lista es una muy mala noticia "por muchas razones, entre ellas porque antes eran muy comunes. Así que hacemos todo lo posible para mejorar estas cifras".

En ese sentido, Knott ha señalado que la mejor forma de monitorizar a la especie es dividir la isla en secciones y contar las aves por sector. "Sacamos nuestros equipos y contamos todos los animales en tierra, luego en el mar y también en el aire", ha explicado.

El objetivo de la organización Wildlife Trust of South and West Wales con la puesta a disposición de esa casa gratis es encontrar a tres personas que puedan vigilar a los frailecillos de la isla de Skomer durante tres meses entre marzo y septiembre.