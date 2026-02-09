La reacción de Trump a la histórica Super Bowl de Bad Bunny: "Absolutamente terrible, uno de los peores de la historia"

Desde que se anunció que Bad Bunny sería el artista encargado del espectáculo del descanso de la Super Bowl este año, los sectores más conservadores de la política estadounidense encabezados por Donald Trump habían cargado con fuerza contra el artista.

Hace apenas unos días, el presidente de Estados Unidos aseguró que le parecía "ridículo" que la NFL hubiera elegido al puertorriqueño y que apenas lo conocía. Por contextualizar, Bad Bunny es el artista más escuchado del mundo.

De manera previsible, minutos después de que concluyera el histórico espectáculo en el que el artista recordó que América no solo es Estados Unidos, la reacción de Trump no se ha hecho esperar. "¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia!", declaró el presidente en la red social Truth Social.

"Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo", comentó Trump.

Además, el presidente no dudó en calificar el show de Bad Bunny como "una bofetada" para Estados Unidos. "No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia", lamentó Trump.

"Juntos, somos América"

Mientras Trump criticaba duramente al artista puertorriqueño, la mayor parte del mundo alababa el mensaje de amor y reivindicación de la comunidad latina de Benito, que cerró su actuación nombrando todos los países de América, recordando que el continente es mucho más que Estados Unidos.

"Juntos, somos América", se podía leer en el balón de fútbol americano que mostró a cámara el artista antes de interpretar DTMF. En las pantallas del estadio se proyectaba el mismo mensaje que pronunció tras ganar el Grammy al disco del año: "Lo único más poderoso que el odio es el amor".

Un mensaje claro en plena oleada de violencia por las redadas de los agentes del ICE, que han tenido a miles de latinos en los últimos meses.