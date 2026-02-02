Dellafuente publica 'Dellafuente Rip Dreams', un foto libro de su paso por el Metropolitano de Madrid

Este pasado fin de semana, Dellafuenta presentó una exposición audiovisual en el nuevo espacio cultural HANGAAR de su Granada natal que recogía imágenes exclusivas del paso del artista por el Estadio Metropolitano, en las dos citas del pasado verano en las que convocó a casi 130.000 personas.

Esa exposición además se ha convertido en un libro, Dellafuente - Rip Dreams. El fotolibro, con una cuidada edición y una tirada exclusiva, recoge los momentos únicos que nadie más ha visto de una cita clave para la carrera el artista granadino, además de una conversación exclusiva con el artista, que apenas ha dejado entrever ninguno de sus secretos en conversaciones de esta índole.

Dellafuente - Rip Dreams es un lanzamiento de la productora Apparell, y editada y diseñada por UOU impresiones. La producción ha sido dirigida por Ismael De La Trinidad y Gonzalo Ramos con fotografías de Alicia Arce, Gonzalo Ramos, Iván Salvador e Ismael De La Trinidad.

La edición limitada del fotolibro de Dellafuente estará disponible desde este lunes 2 de febrero a las 15 horas en Apparell.