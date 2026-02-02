Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Dellafuente publica 'Dellafuente Rip Dreams', un foto libro de su paso por el Metropolitano de Madrid
Dellafuente publica 'Dellafuente Rip Dreams', un foto libro de su paso por el Metropolitano de Madrid

El artista granadino lo presentó en el nuevo espacio cultural HANGAAR de su Granada natal con una exclusiva exposición.

Mila Fernández
Dellafuente en La Alhambra.
Dellafuente en La Alhambra.ARTIST PUBLICIST

Este pasado fin de semana, Dellafuenta presentó una exposición audiovisual en el nuevo espacio cultural HANGAAR de su Granada natal que recogía  imágenes exclusivas del paso del artista por el Estadio Metropolitano, en las dos citas del pasado verano en las que convocó a casi 130.000 personas.

Esa exposición además se ha convertido en un libro, Dellafuente - Rip Dreams.  El fotolibro, con una cuidada edición y una tirada exclusiva, recoge los momentos únicos que nadie más ha visto de una cita clave para la carrera el artista granadino, además de una conversación exclusiva con el artista, que apenas ha dejado entrever ninguno de sus secretos en conversaciones de esta índole. 

Dellafuente - Rip Dreams es un lanzamiento de la productora Apparell, y editada y diseñada por UOU impresiones. La producción ha sido dirigida por  Ismael De La Trinidad y Gonzalo Ramos con fotografías de Alicia Arce, Gonzalo Ramos, Iván Salvador e Ismael De La Trinidad.

La edición limitada del fotolibro de Dellafuente estará disponible desde este lunes 2 de febrero a las 15 horas en Apparell.

Soy responsable de LIFE, esa sección en la que nos empeñamos en mostrar la cara amable de la actualidad, el lado hedonista de la vida, aunque no nos tapamos los ojos ante otras realidades.

 

Sobre qué temas escribo

Como responsable de la sección trabajo mano a mano y coordino a redactores que saben mucho de música, moda, tendencias de consumo, cine, crónica social...


A mí me gusta escribir sobre salud, consumo, medioambiente y bienestar. Pero sobre todo, me gusta entrevistar a referentes culturales y sociales. Escritores, científicos, actores, periodistas... que tienen cosas que contar y mucho que aportar. O a lo mejor, no tienen nada que contar y poco que aportar, pero eso también es interesante.

 

Mi trayectoria

Soy periodista por vocación y devoción. Quise ser Julia Otero y hasta hubo un tiempo en el que aparecí en una lista de mujeres periodistas jóvenes más influyentes.

 

He hecho radio -en la desaparecida Radio España porque soy generación X- y dirigí la revista Turismo Rural, en la editorial América Ibérica. Después fui redactora de Lifestyle en la Revista de Ana Rosa, redactora jefa de la revista Love y, además, he colaborado con muchos medios, entre ellos SModa y la revista decana de medioambiente Quercus.

 

Además, he presentado galas y libros, y he moderado mesas redondas.
Hace diez años que trabajo en El HuffPost donde entré para editar contenidos branded -y lo sigo haciendo-.

 

 

