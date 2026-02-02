Pide una pizza, tardan "un montón" en traérsela y lo que se encuentra al abrir la caja no tiene nombre

Surrealista. Así podría definirse lo que le ha ocurrido a un cliente tras encargar una pizza en un restaurante. "Yo ya no sé si reír o llorar", confiesa en la reseña que le puso a este establecimiento, que excedió todos los límites de lo aceptable.

Porque lo que se encontró el cliente es muy difícil de catalogar. "La comida bastante regular, tardaron un montón en traer la primera pizza teniendo el local vacío, lo traen en una caja y sin servilletas", cuenta en la reseña, donde le ha dado una puntuación de una estrella sobre cinco al restaurante.

Pero eso, por supuesto, no es lo peor. En la reseña, este cliente adjunta una fotografía cuyo contenido deja sin palabras a cualquiera: en la caja de la pizza solo están los bordes, pero colocados en círculo.

Algo totalmente inclasificable, que deja en muy mal lugar al restaurante. Y que, además, deja una duda: ¿Quién se ha comido la pizza y por qué deja los bordes ordenados de esa forma?.

"A lo mejor era una broma por el día de los inocentes atrasada o algo", dice el cliente, que intenta buscarle una explicación lógica al sinsentido de lo que se encontró en su pedido.

¿Qué hacer ante una situación como esta?

Tras ver lo que le ocurrió a este cliente nos puede surgir una duda muy clara: ¿Qué puedo hacer si me pasa algo similar? La respuesta aquí es muy sencilla. El cliente debe reclamar que su pedido está incompleto, y exigir la devolución del importe.

El proceso a seguir en este tipo de situaciones es el siguiente: primero se deben tomar fotos para aportar pruebas, después hay que contactar con el restaurante o app de entrega y, finalmente, solicitar la reposición o el reembolso del pedido.

En caso de que no respondan, el cliente cuenta con la opción de pedir la hoja de reclamaciones, un documento oficial y estandarizado que los consumidores tienen a su disposición para formalizar una queja o disconformidad sobre un producto o servicio.