Sini, finlandesa afincada en España, explica la gran diferencia cultural con su país: "Aquí la gente me escucha y me sigue el rollo"

¿Te han dicho que eres una persona muy sociable? En España, esta característica suele pasar desapercibida porque es la norma, pero para quienes vienen del norte de Europa, nuestra forma de interactuar es casi un "superpoder".

Sin embargo, muchos turistas y extranjeros que residen a España alucinan por lo extrovertido y conversadores que son los españoles. De hecho, según el estudio 'El Estado de la Amabilidad en Europa', España lidera el ranking como el país más amable del continente, por delante de Reino Unido y Alemania.

"Me enrollo como una persiana"

Sini, una joven finlandesa que reside en España desde hace 13 años, ha querido compartir con sus más de 12.000 seguidores en YouTube los choques culturales que aún la fascinan. En uno de sus vídeos más recientes, la influencer analiza las expresiones españolas que mejor definen su personalidad y por qué se siente "más de aquí que de allí".

Sini confiesa que esta es la frase que más la identifica. "Cuando me pongo a hablar, hablo más que nadie. En ese sentido, no siento que sea finlandesa", declara con humor. La joven destaca una diferencia abismal en la comunicación:

En Finlandia : Es habitual hablar poco, decir lo justo y no sentir la necesidad de "rellenar" los silencios.

: Es habitual hablar poco, decir lo justo y no sentir la necesidad de "rellenar" los silencios. En España: La conversación es un flujo constante donde se valoran la apertura y la cercanía. "Yo soy un libro abierto, me gusta hablar de cosas personales y aquí siento que la gente me escucha y, sobre todo, me sigue el rollo", añade.

"Estás como una cabra"

Otra de las expresiones típicas de España que Sini ha adoptado como lema de vida es "estás como una cabra". Aunque se usa para describir a alguien alocado o impredecible, la youtuber la interpreta desde el lado más positivo y auténtico de la locura.

"Esta soy yo al 100%", comenta entre risas, celebrando que en España haya espacio para personalidades extravagantes y divertidas sin que se juzguen con la severidad del norte.

El valor de la autenticidad

Para Sini, estos 13 años en España han sido un proceso de liberación personal. Su experiencia sirve de consejo para otros extranjeros (y para los propios españoles): la importancia de mantenerse fiel a la esencia de cada uno.

Según la finlandesa, la calidez de nuestra sociedad permite que, si eres una persona "alocada" o habladora, encuentres un entorno que no solo te acepte, sino que te aprecie precisamente por eso.