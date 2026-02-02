Un prestigioso historiador se moja con un mensaje clarísimo en toda la polémica entre David Uclés y Pérez-Reverte

El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza Julián Casanova, que ha sido visitante en prestigiosas universidades británicas, estadounidenses y latinoamericanas, ha dado su clara opinión sobre el aplazamiento al próximo otoño de las jornadas '1936: La guerra que todos perdimos'.

Ese aplazamiento está trayendo mucha cola porque los coordinadores, Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra, han argumentado que han tenido que posponerlo por posibles manifestaciones de "grupos de ultraizquierda" y a "presiones" de Podemos.

En ese sentido señalan especialmente al escritor David Uclés, ganador del Premio Nadal 2026 y autor del libro superventas La Península de las casas vacías, que fue quien primero anunció que no acudiría al acto pese a haber confirmado anteriormente su presencia.

Uclés afirmó que su renuncia no se debe al cartel en sí, que también ha provocado polémica, sino a la presencia del expresidente del Gobierno José María Aznar (PP) y del exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros.

Una oportunidad para "demostrar diálogo"

Casanova, que también iba a acudir a esos actos, ha lamentado en TVE la cancelación de las jornadas. El historiador ha subrayado que "estamos en el 90 aniversario de un golpe de Estado que provocó una guerra civil, han pasado 50 años de la muerte de Franco, nos ha costado muchísimo desempolvar los documentos de los archivos, que abrieran los archivos, crear un conocimiento en torno a la guerra civil, en torno a la historia de España del siglo XX".

"Tenemos una oportunidad en el 90 aniversario, que empezaba con estas jornadas (...) única para mostrar no solo la diversidad, la pluralidad, los argumentos, sino para demostrar que es posible no diálogo, el debate y el conocimiento", ha recordado.

"Mi trinchera es la investigación"

"A mí me habían invitado a una ponencia sobre el final de la guerra y el inicio de la dictadura de Franco. ¿Alguien puede dudar de que en lis últimos años no ha habido investigaciones serias que han mostrado que la guerra dividió? Nada más acabar la guerra hubo una paz incivil de los vencedores sobre los vencidos que se llevó a la tumba a miles de personas, que los vencedores decidieron la vida de los vencidos. Todo esto son investigaciones y puede haber investigaciones que debatan sobre eso", ha razonado.

Casanova ha admitido que a él el título de las jornadas le parece "totalmente desafortunado", pero ha puesto el foco en otro lado: "Los historiadores que llevamos muchos años hemos ido a debates con mucha gente que no comparte con nosotros los argumentos, que posiblemente estaban en las antípodas, y nunca me he negado a ir a un debate porque mi trinchera no son las ideas de uno u otro. Mi trinchera es la investigación, el conocimiento, llevarlo a las aulas".

"Yo quiero que dejen hablar"

"A mí no se me ocurre a quien me invita decirle: 'No me gusta el título, cámbielo'. Creo que es un buen momento para aprender de las lecciones de la historia. Posiblemente, no todos estamos de acuerdo, pero yo quiero que dejen hablar. Quiero que me dejen difundir las investigaciones", ha insistido el historiador.

Casanova ha subrayado "solo hay un camino" para estudiar ese "pasado infame": "Ir a los debates, seguir produciendo conocimiento, seguir investigando. No puedes decir: 'A este congreso no voy o voy'. Puedes, pero no puede ser que el Congreso Z, X o Y empiece ya con trincheras".