Iñaki Urdangarin revela por qué la reina Letizia no aparece en su libro, cuál era su relación de cuñados y cómo eligió su anillo de compromiso por petición de Felipe VI
El exmarido de la infanta Cristina habló de la que fue su cuñada ante las preguntas de Jordi Évole.

Guillermo Álvarez Corrales
Iñaki Urdangarin y Letizia en la recepción por el 12 de octubre en el Palacio Real en 2010
Iñaki Urdangarin por fin ha hablado. El motivo es el lanzamiento de su libro Todo lo vivido, donde repasa una existencia llena de luces y sombras. Y para promocionarlo ha concedido una entrevista en Lo de Évole de LaSexta, programa que presenta Jordi Évole, que por cierto es amigo de Urdangarin. 

En su libro dice muchas cosas y menciona a miembros de su familia política, pero a quien no nombra es a su excuñada, la reina Letizia. La esposa de Felipe VI sí aparece en algún pasaje de las memorias del rey Juan Carlos, y no precisamente para bien, pero Urdangarin ha optado por no decir absolutamente nada de ella. Ni bueno, ni malo.

Felipe y Letizia y la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin en los Premios Nacionales del Deporte en 2006
Lógicamente Évole tenía curiosidad por saber el motivo, ante lo que Iñaki contestó que "cuando llega doña Letizia a la familia prácticamente no tengo contacto mucho con ella. Ya son años que estamos fuera". 

"Realmente no hay ningún episodio que he querido contar donde ella haya intervenido de una forma activa para poder explicar alguna situación. No he tenido un excesivo contacto con ella", ha indicado.

La reina Letizia e Iñaki Urdangarin a bordo de la lancha Somni siguiendo las regatas de Mallorca en el verano de 2004
En realidad Letizia entra en 2004, y por entonces los Urdangarin de Borbón residían en Barcelona. Desde entonces y hasta que en 2011 se cortan los vínculos con el entonces marido de la infanta Cristina se vieron en celebraciones navideñas, en los veranos en Marivent e incluso en actos oficiales

Se dice que empezaron bien, pero que la cosa se enfrío cuando Cristina e Iñaki pidieron a Felipe y Letizia que alojaran a los padres del exjugador de balonmano en su casa para el bautizo de Irene Urdangarin. Letizia se negó y ellos enfadaron. Real o no, esa es otra historia. 

La historia del anillo de compromiso de Letizia

Y también es otra historia, pero no baladí, que fue Urdangarin el que compró el anillo de compromiso que Felipe regaló a Letizia y que ella años después dejó de llevar porque con el estallido del Caso Nóos ya no quedaba bien que lo llevara en público. Esto ya se sabía, pero ante las preguntas de Évole, ofreció más detalles.

La reina Letizia enseña su anillo de compromiso en el anuncio de su boda con Felipe VI el 6 de noviembre de 2003 en El Pardo
"Yo compré el anillo de Letizia", señaló Urdangarin, que añadió que vio varios en la joyería de Barcelona en la que lo compró, "mandé propuestas y decidió él. Hice una preselección. Tenía unas instrucciones". 

¿Por qué fue Urdangarin? Entonces era muy amigo de Felipe VI, así como aliado junto a la infanta Cristina en su relación con Letizia, así que cantaba menos que fuera el exjugador de balonmano a por un anillo que si se presentaba el príncipe a por una joya que estaba claro que tenía que ser para alguien muy especial. Iñaki le hizo el favor, preseleccionó el anillo y lo compró él. 

