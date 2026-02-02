Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Ayuso visita a Ana Rosa: de ligar regularización de migrantes con "manipular los censos" a otras 'conspiranoias'
Política
Política

Ayuso visita a Ana Rosa: de ligar regularización de migrantes con "manipular los censos" a otras 'conspiranoias'

La presidenta madrileña defiende en una entrevista que "en cuanto estos inmigrantes tienen sus empresas y empiezan a prosperar" es entonces cuando "votan a la derecha" y que el Gobierno busca una "inmigración de subsidio". 

Antón Parada
Antón Parada
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una imagen de archivo.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una imagen de archivo.Eduardo Parra / Europa Press via Getty Images

Isabel Díaz Ayuso ha visitado este lunes el plató de 'El Programa de Ana Rosa' donde ha protagonizado una entrevista en la que ha tocado infinitud de cuestiones de actualidad. Tantas que incluso han comenzado comentando el discurso viral de la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, en el que hace una hipérbole o ironiza con la 'teoría' del reemplazo -"ojalá 'teoría del reemplazo', ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, con gente trabajadora"-. Eso sí, sin que Ana Rosa y Ayuso llegasen a desmentir tal teoría. No obstante, tampoco ha dedicado tiempo en desmontar otros bulos que ella sí puso sobre la mesa

Y es que no ha sido el único plato estrella de una conversación de 35 minutos en la que, a pesar de la virada que dio el Partido Popular nacional, Ayuso ha insistido en relacionar la regularización extraordinaria de migrantes con "manipular los censos", cuando la realidad es que no adquieren el derecho a voto, para ese derecho hay que tener la nacionalidad. Ayuso venía de hacerlo ya el día anterior en la II jornada intermunicipal del PP de Madrid, tras pronunciarse sobre la contestación que el presidente Pedro Sánchez le dio al magnate Elon Musk

"Bueno, yo creo que ayer Irene Montero le hizo un flaco favor al presidente del Gobierno, por haberse apoyado en ella, sin necesidad, dejarla además el protagonismo para presentar esta medida, porque... hombre, es feo esto de reemplazar a la gente", ha comenzado a plantearle Ana Rosa a Ayuso. Ella ha tomado la palabra, a renglón seguido, detallando que "sí, la teoría del [gran] reemplazo lo que significa es sustituir a las personas nativas por movimientos masivos irregulares".

"Lo que el Gobierno de Sánchez y Podemos quiere es inmigrantes pobres"
Isabel Díaz Ayuso

"Ehm, aquí hay muchas cosas, eh", se ha detenido un momento Ayuso, pensativa, para retomar sus críticas y ataques a la política migratoria del Gobierno central sin desmentir una de las mayores teorías conspiranoicas asociadas a la extrema derecha. "En primer lugar, en otras ocasiones ha habido regularizaciones masivas vinculadas al trabajo, se analizaba cada caso, y era una España también diferente, donde la inmigración no pasaba de los 860.000 [¿personas?], no suponía un porcentaje apenas de la población [¿nativa?] y era gente que llevaba mucho tiempo ya en España".

Ayuso: "En cuanto estos emigrantes tienen sus empresas, entonces, votan a la derecha"

Y Ayuso ha dibujado otra España distinta a la que describía cuando se produjeron las seis regularizaciones masivas de migrantes que tuvieron lugar en el pasado: "Ahora estamos hablando de que España ya tiene 10 millones de inmigrantes, el 20% de la población, y que todo lo que se hace al margen del Estado de Derecho y de la ley no puede funcionar bien". 

A juicio de la también lideresa del PP madrileño, "lo que el Gobierno de Sánchez y Podemos quiere es inmigrantes pobres". Y ha detallado este argumento, explicando que cuando los migrantes dejan de ser pobres, acaban votando al Partido Popular. "En cuanto estos emigrantes tienen sus empresas o comienzan a prosperar, como dice el presidente [colombiano] Gustavo Petro, entonces votan a la derecha", aseguró Ayuso sin aclarar la alusión al mandatario sudamericano de izquierdas, pero sentenciando que "por tanto, quieren una inmigración que sea de subsidio para que siempre dependan del Gobierno, es manipular los censos, es retorcer la verdad".

"Ya no son los que están, a los que nunca les negaríamos la sanidad, por supuesto, es todo lo que puede venir"
Isabel Díaz Ayuso

Con todo, Ayuso ha estado quejándose del impacto de la inmigración en cuanto a los servicios autonómicos, indicando que "después es trasladar a quienes sí gestionamos la sanidad o los colegios, las residencias... un problema extraordinario". En ese punto se ha detenido a mandar un mensaje aclaratorio a los migrantes que viven en España: "Porque ya no son los que están, a los que nunca les negaríamos la sanidad, por supuesto, es todo lo que puede venir en un país donde faltan médicos".

La pregunta incómoda de Ana Rosa a Ayuso: "¿Y qué hacemos con las personas que están aquí?"

"¿Y qué hacemos con las personas que están aquí y que hay que legalizar para que puedan vivir dignamente?", entró cortando Ana Rosa cuando Ayuso ya hablaba de que "esto no se hace por humanidad, esto no se hace por otra cosa que electoralismo y para manipular censos sin medir consecuencias porque estamos hablando de personas, de personas que traen a más personas...". Entonces, la mandataria madrileña ha puesto el foco en que "no se puede decir que ser legal o ilegal da lo mismo" acusando al Gobierno de no proteger las fronteras

"Si no hay un verdadero mestizaje, que es de lo que se trata. No se trata de reemplazar, se trata de mezclarnos, se trata de integrarnos y esto así, en volúmenes, es francamente muy difícil por no decir imposible", espetó Ayuso, en otra oportunidad perdida para dejar claro que la 'teoría del gran reemplazo' está vinculado a planteamientos racistas, la supremacía blanca y ni una sola prueba.

Antón Parada
Antón Parada
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck

Más de Política