Ayuso visita a Ana Rosa: de ligar regularización de migrantes con "manipular los censos" a otras 'conspiranoias'

Isabel Díaz Ayuso ha visitado este lunes el plató de 'El Programa de Ana Rosa' donde ha protagonizado una entrevista en la que ha tocado infinitud de cuestiones de actualidad. Tantas que incluso han comenzado comentando el discurso viral de la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, en el que hace una hipérbole o ironiza con la 'teoría' del reemplazo -"ojalá 'teoría del reemplazo', ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, con gente trabajadora"-. Eso sí, sin que Ana Rosa y Ayuso llegasen a desmentir tal teoría. No obstante, tampoco ha dedicado tiempo en desmontar otros bulos que ella sí puso sobre la mesa.

Y es que no ha sido el único plato estrella de una conversación de 35 minutos en la que, a pesar de la virada que dio el Partido Popular nacional, Ayuso ha insistido en relacionar la regularización extraordinaria de migrantes con "manipular los censos", cuando la realidad es que no adquieren el derecho a voto, para ese derecho hay que tener la nacionalidad. Ayuso venía de hacerlo ya el día anterior en la II jornada intermunicipal del PP de Madrid, tras pronunciarse sobre la contestación que el presidente Pedro Sánchez le dio al magnate Elon Musk.

"Bueno, yo creo que ayer Irene Montero le hizo un flaco favor al presidente del Gobierno, por haberse apoyado en ella, sin necesidad, dejarla además el protagonismo para presentar esta medida, porque... hombre, es feo esto de reemplazar a la gente", ha comenzado a plantearle Ana Rosa a Ayuso. Ella ha tomado la palabra, a renglón seguido, detallando que "sí, la teoría del [gran] reemplazo lo que significa es sustituir a las personas nativas por movimientos masivos irregulares".

"Lo que el Gobierno de Sánchez y Podemos quiere es inmigrantes pobres" Isabel Díaz Ayuso

"Ehm, aquí hay muchas cosas, eh", se ha detenido un momento Ayuso, pensativa, para retomar sus críticas y ataques a la política migratoria del Gobierno central sin desmentir una de las mayores teorías conspiranoicas asociadas a la extrema derecha. "En primer lugar, en otras ocasiones ha habido regularizaciones masivas vinculadas al trabajo, se analizaba cada caso, y era una España también diferente, donde la inmigración no pasaba de los 860.000 [¿personas?], no suponía un porcentaje apenas de la población [¿nativa?] y era gente que llevaba mucho tiempo ya en España".

Ayuso: "En cuanto estos emigrantes tienen sus empresas, entonces, votan a la derecha"

Y Ayuso ha dibujado otra España distinta a la que describía cuando se produjeron las seis regularizaciones masivas de migrantes que tuvieron lugar en el pasado: "Ahora estamos hablando de que España ya tiene 10 millones de inmigrantes, el 20% de la población, y que todo lo que se hace al margen del Estado de Derecho y de la ley no puede funcionar bien".

A juicio de la también lideresa del PP madrileño, "lo que el Gobierno de Sánchez y Podemos quiere es inmigrantes pobres". Y ha detallado este argumento, explicando que cuando los migrantes dejan de ser pobres, acaban votando al Partido Popular. "En cuanto estos emigrantes tienen sus empresas o comienzan a prosperar, como dice el presidente [colombiano] Gustavo Petro, entonces votan a la derecha", aseguró Ayuso sin aclarar la alusión al mandatario sudamericano de izquierdas, pero sentenciando que "por tanto, quieren una inmigración que sea de subsidio para que siempre dependan del Gobierno, es manipular los censos, es retorcer la verdad".

"Ya no son los que están, a los que nunca les negaríamos la sanidad, por supuesto, es todo lo que puede venir" Isabel Díaz Ayuso

Con todo, Ayuso ha estado quejándose del impacto de la inmigración en cuanto a los servicios autonómicos, indicando que "después es trasladar a quienes sí gestionamos la sanidad o los colegios, las residencias... un problema extraordinario". En ese punto se ha detenido a mandar un mensaje aclaratorio a los migrantes que viven en España: "Porque ya no son los que están, a los que nunca les negaríamos la sanidad, por supuesto, es todo lo que puede venir en un país donde faltan médicos".

La pregunta incómoda de Ana Rosa a Ayuso: "¿Y qué hacemos con las personas que están aquí?"

"¿Y qué hacemos con las personas que están aquí y que hay que legalizar para que puedan vivir dignamente?", entró cortando Ana Rosa cuando Ayuso ya hablaba de que "esto no se hace por humanidad, esto no se hace por otra cosa que electoralismo y para manipular censos sin medir consecuencias porque estamos hablando de personas, de personas que traen a más personas...". Entonces, la mandataria madrileña ha puesto el foco en que "no se puede decir que ser legal o ilegal da lo mismo" acusando al Gobierno de no proteger las fronteras.

"Si no hay un verdadero mestizaje, que es de lo que se trata. No se trata de reemplazar, se trata de mezclarnos, se trata de integrarnos y esto así, en volúmenes, es francamente muy difícil por no decir imposible", espetó Ayuso, en otra oportunidad perdida para dejar claro que la 'teoría del gran reemplazo' está vinculado a planteamientos racistas, la supremacía blanca y ni una sola prueba.