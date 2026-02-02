Feijóo dice que "no sabía" lo que era el CECOPI: Silvia Intxaurrondo lo ve y se hace una pregunta que le desmonta por completo  

El presidente del PP Alberto Núñez Feijóo está compareciendo este lunes en la Comisión de Investigación de la DANA que se celebra en el Congreso. Lo ha hecho casi un mes después de declarar ante la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra.

En aquella ocasión, recoció que desconocía la existencia del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), un órgano colegiado que dirige y coordina las actuaciones de emergencia ante grandes catástrofes.

Una cuestión que han abordado este lunes en el programa La Hora de La 1, de TVE, donde Silvia Intxaurrondo ha sido muy contundente con los argumentos contradictorios del líder popular.

Después de que una colaboradora recordara esta cuestión, la periodista vasca no se ha dejado nada en el tintero. "Yo me pregunto: este hombre que ha sido presidente de una comunidad autónoma de Galicia, donde también hay un centro de emergencias… ¿tampoco sabía que él lo tenía?", se ha preguntado María José Landáburu, Secretaria General de la Unión de Autónomos.

"¿Cómo era presidente de Galicia?"

Una reflexión que ha recogido Silvia Intxaurrondo al instante. "Estoy leyendo ahora que el término CECOPI lógicamente no es exclusivo de la Comunidad Valenciana. Está en la legislación nacional y sobre todo, en el plan territorial de emergencias de Galicia", ha informado la presentadora de TVE.

"Verdaderamente, si no sabía lo que era un CECOPI, ¿cómo era presidente de Galicia?", se ha preguntado Silvia Intxaurrondo, que no salía de su asombro tras recordar las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo ante la jueza que investiga la DANA.

Las contradicciones de Feijóo

Después de que asegurara que Carlos Mazón le mantuvo informado "en tiempo real" durante la tarde noche de la tragedia de la DANA, el presidente del PP rectificó y dijo que no fue así.

Una contradicción de la que se hicieron eco todos los medios de comunicación, cuestionando la veracidad de sus palabras. Así lo hizo también Silvia Intxaurrondo recientemente, dedicando varios minutos de su programa a desmontar a Feijóo.

A continuación exponemos algunas de las contradicciones del líder popular respecto a la gestión de la DANA del pasado 28 de octubre de 2024 que arrasó buena parte de la provincia de Valencia.