El juez rechaza investigar a Zapatero por narcotráfico y tumba la querella de Hazte Oír

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha rechazado investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por delitos de narcotráfico, blanqueo y pertenencia a organización criminal derivados de sus vínculos con el expresidente venezolano Nicolás Maduro como pedía la asociación Hazte Oír en una querella.

En el auto en el que acuerda inadmitir a trámite la querella, el magistrado razona que los hechos esgrimidos por Hazte Oír proceden de fuentes abiertas, especialmente de informaciones periodísticas, y apunta que no han aportado indicios racionales de criminalidad que permitan abrir un procedimiento penal.

El instructor, tras analizar cada uno de los delitos que la querella atribuye a Rodríguez Zapatero, señala que no se puede confundir la creencia personal o popular con la existencia de hechos que tengan la entidad suficiente para la apertura de una causa penal.

La Audiencia Nacional: "No se ha aportado hecho alguno que pueda relacionarle"

"No se ha aportado hecho alguno que pueda relacionar al querellado con el delito de tráfico de sustancias estupefacientes, o pertenencia a organización criminal y lo mismo cabe decir con la imputación de un delito de blanqueo de capitales", observa el juez.

Cabe recordar que el propio Departamento de Justicia de EEUU tomó como primeras medidas -tras contar con Nicolás Maduro arrestado y en disposición de comenzar su proceso- el determinar que no existía el Cartel de los Soles al que se había venido situando en su cúspide al exmandatario venezolano.