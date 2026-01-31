Los ucranianos sacan provecho de los residuos de la guerra con desarrolladas tácticas de reutilización

Los equipos de rescate extinguen un incendio en los almacenes dañados por misiles en la fábrica de Philip Morris en Kharkiv, el 30 de enero de 2026 en Kharkiv, Ucrania.

Casi cuatro años después del inicio de la invasión rusa, Ucrania se enfrenta a un problema colosal: qué hacer con los restos de la guerra. Los bombardeos han generado más de 1.500 millones de toneladas de escombros, según estimaciones internacionales. Montañas de hormigón, ladrillos, metal retorcido y vidrio se acumulan en pueblos y ciudades destruidos.

Pero en medio de ese paisaje devastado, algunas comunidades han encontrado una solución inesperada: reutilizarlo todo.

En el verano de 2024, en Ruska Lozova, una aldea situada a menos de 30 kilómetros de la frontera rusa, comenzó un experimento que hoy se estudia como modelo. Allí, Zero Waste Kharkiv impulsó un proyecto piloto para desmantelar los restos del antiguo ayuntamiento bombardeado y convertirlos en material de construcción reutilizable.

Reconstruir con lo que deja la guerra

La iniciativa surgió de Anna Prokayeva, directora ejecutiva de la organización y antigua periodista de televisión. El dilema era evidente: mientras los vertederos rebosaban de escombros, los vecinos de Ruska Lozova carecían de materiales básicos para reconstruir sus casas.

Durante un mes, un pequeño grupo de voluntarios —la mayoría mayores de 50 años— trabajó cinco días a la semana con herramientas manuales. El resultado fue tangible: 13.000 ladrillos recuperados, repartidos entre las familias del pueblo, además de madera, metal, tejas y restos de aislamiento. El hormigón triturado se utilizó para rellenar cráteres de bombas y reparar caminos locales.

A finales de 2024, el solar donde antes se alzaba el ayuntamiento quedó completamente despejado. Hoy, en ese mismo lugar, hay un nuevo edificio municipal.

El mayor reto de residuos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial

La magnitud del problema va mucho más allá de una aldea. Naciones Unidas considera que el volumen de escombros en Ucrania es el mayor registrado en Europa desde la destrucción de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lidera actualmente la mayor operación de gestión de residuos bélicos del país. Hasta ahora, ha retirado casi 800.000 toneladas de escombros, aunque solo una pequeña parte se ha procesado para reutilización, principalmente como grava para carreteras.

"Las obras viales han absorbido todo el material reciclado que hemos producido", explica Oleksii Pechenyi, responsable del PNUD en Ucrania a Popular Science. "Pero necesitamos que estos residuos se utilicen en la reconstrucción real del país".

Tecnología internacional para reciclar bajo las bombas

Varios países han entrado en juego. Japón está formando a técnicos ucranianos para manejar trituradoras y clasificadoras móviles de última generación, capaces de procesar hasta 300 toneladas de escombros por hora. Estas máquinas utilizan inteligencia artificial e infrarrojos para separar metales, plásticos y materiales peligrosos.

En paralelo, una empresa australiana ha instalado cerca de Kiev una planta móvil que convierte grava, vidrio y plástico reciclado en ladrillos ensamblables sin mortero, aptos para viviendas y aceras. Japón también está probando robots de limpieza con IA, diseñados para operar en zonas con riesgo de minas o munición sin detonar.

El obstáculo legal del hormigón reciclado

A pesar de los avances técnicos, la legislación ucraniana sigue siendo un freno. El uso de hormigón reciclado en nuevas construcciones está prohibido, al considerarse menos denso y estable que el fabricado con áridos vírgenes.

El ingeniero británico Leon Black, especialista en materiales de la Universidad de Leeds, trabaja con autoridades ucranianas para introducir tecnologías que separan el hormigón en grava, arena y cemento reutilizable. El objetivo es cambiar la normativa sin comprometer la seguridad estructural.

Hasta que eso ocurra, miles de toneladas de material reciclado permanecen almacenadas, a la espera de autorización legal.

Economía circular en plena línea del frente

En Ruska Lozova, los drones siguen zumbando sobre las cabezas de los vecinos y las alertas aéreas suenan a diario. Aun así, el trabajo continúa. Zero Waste Kharkiv defiende un enfoque radical: no enviar nada a vertederos ni incineradoras.

"En tiempos de guerra, reutilizarlo todo no es una opción ideológica, es una necesidad", explica Prokayeva. La organización ya ha fijado su próximo objetivo para 2026: un edificio mucho más grande que el antiguo ayuntamiento.

Cuando la guerra termine, Ucrania tendrá que reconstruir gran parte de su parque inmobiliario. Y según Prokayeva, el futuro pasa por ahí: "El residuo cero y la economía circular pueden cambiar la forma en que reconstruimos el país".