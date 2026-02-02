Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Anne, 26 años, gana 1.700 euros pintando casas: "Nos enseñan a estar sentados, pero nada sobre los oficios"
Sociedad
Sociedad

Anne, 26 años, gana 1.700 euros pintando casas: "Nos enseñan a estar sentados, pero nada sobre los oficios"

Ejerció otras profesiones y ahora se siente realizada.

Carlos Ramos
Carlos Ramos
Joven pintando la pared de una casa, en una imagen de archivo.
Joven pintando la pared de una casa, en una imagen de archivo.Yuri Arcurs peopleimages.com

Anne trabaja como pintora de casas en su región natal de Bigouden, en Francia. Esta joven de 26 años gana unos 1.700 euros al mes trabajando 35 horas semanales, las cuales disfruta: "Lo que me apasiona es el trabajo práctico, creando obras de calidad con mis propias manos", reconoce, tal y como refleja en una entrevista en el diario francés Le Monde. 

Menor de tres hermanos, siempre se ha considerado una buena estudiante, pero fue durante sus años de primaria cuando empezó a ver que su camino iba dirigido a las artes: "Cuando sonaba el timbre del día, corría a las clases extraescolares de dibujo", manifiesta. 

De esta forma, entre tintas chinas, acuarelas y carboncillo fue forjando su pasión. No obstante, en 2017, se decantó por estudiar ciencias para después matricularse en una licenciatura en lenguas extranjeras (LEA) en la Universidad de Rennes, su segunda opción. 

Su mudanza a esa ciudad fue todo un acierto. La libertad que sentía en la facultad, además del dinero que gozaba con la ayuda económica de sus padres, de 300 euros, le permitían disfrutar de esta etapa universitaria: "Comienza el verano y hago mis primeras prácticas en una sucursal bancaria para mantenerme ocupada durante un mes y aprender sobre el sector bancario", afirma.

Era necesario un giro de guion

Los años universitarios transcurrieron en calma. Fue cuando finalizó, en 2020, en pleno confinamiento con el coronavirus, cuando se replanteó qué iba a hacer con su vida. Había estudiado derecho, economía, contabilidad y sus padres le animaron a seguir su carrera en el sector de la banca y los seguros: "Encontré trabajo en una agencia de seguros para hacer prácticas. Me pagaban 950 euros al mes. Me pasaba el día entero gestionando documentos administrativos. Me aburría muchísimo. Lo dejé a los tres meses", subraya. 

Con los años, continúo haciendo trabajos esporádicos, primero en una residencia de ancianos como personal de limpieza, para en 2021 dar el salto a la Oficina de Turismo de Penmarch, donde cobraba 1350 euros: "Estar en contacto con los clientes no es lo mío", asevera. 

En 2022, tras una evaluación de habilidades, vio que era la pintura a donde quería aspirar como profesional. Se matriculó en CFA (centro de formación de aprendices), en un programa de formación profesional de un año en pintura y decoración: "Encontré fácilmente un empleador que financiara mis prácticas", comenta. 

Los 1350 euros al mes que le proporcionaban dichas prácticas le valieron para mudarse con su pareja a un apartamento de 3 habitaciones a 720 euros con gastos. "Me gusta el trabajo. Es físico, pero he aprendido a adaptarme. Puedo cargar bidones de pintura de 20 kg, que es casi la mitad de mi peso. Es duro, pero lo consigo", dice con orgullo. 

Un consejo para los jóvenes

Consciente de que su caso es atípico entre los jóvenes que deciden cursar estudios universitarios y empezar su trayectoria laboral, su experiencia, a la que ha sumado un diploma de dos años, la considera un ejemplo a seguir: "Ese mismo verano, mi pareja y yo compramos nuestra casa de estilo neobretón en Pont-l'Abbé. Tenemos 112 metros cuadrados de espacio habitable y un jardín de 1200 metros cuadrados. Pagamos 260.000 €, que pagué al contado gracias a una herencia. Soy propietario del 80 % de la casa", sostiene. 

Por ello, quiere mandar un mensaje a los que están a punto de decidir sus estudios. Subraya que la educación falla en el escenario práctico: "Nos enseñan a sentarnos en un escritorio durante años, pero nada sobre trabajos reales". Ahora, con un contrato indefinido bajo el brazo y un salario que se ajusta a sus necesidades, su gran propósito del 2026 están muy alejado del terreno profesional: "Quiero adoptar un perro. Estaría feliz con nosotros en nuestro amplio jardín", concluye.

Carlos Ramos
Carlos Ramos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO editorial en el HuffPost España. Mi objetivo es que todo el contenido del medio tenga visibilidad en Google, ya sea a través de búsquedas orgánicas como diseñando estrategias para la aparición en Google Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como SEO, tan pronto estoy buscando un contenido discoveriano sobre un descubrimiento arqueológico como haciendo un directo de la lotería nacional y noticias del resto de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE. Pero no puedo dejar de lado mis raíces y mi tierra. Aragonés de pura cepa, de una palabra o curiosidad relacionada con esta preciosa comunidad autónoma te monto un artículo que pueda encandilar al señor Google.

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza en 1992 y estudié Periodismo en la Universidad de esta misma ciudad. Mi primera inclusión en este mundillo fue en una consultoría de comunicación para pasar poco después a El Periódico de Aragón, primero como becario y más tarde como colaborador. Crónicas y directos del Real Zaragoza siendo un fiel aficionado de este equipo que espero ver en Primera División; coberturas completas de las fiestas del Pilar, donde tuve el honor de ver el pregón de Kase.O desde el balcón del ayuntamiento, o los atentados de Cataluña de 2017 me sirvieron para curtirme como profesional.


En 2018 decidí dar un giro a mi carrera realizando un máster en Marketing Digital y especializándome en SEO de contenidos. Durante 4 años ejercí este rol en diversos comparadores de productos financieros y del hogar hasta que en marzo de 2023 recalé en el equipo SEO del HuffPost España.



“Para ser periodista hay que ser buena persona ante todo”, dijo el genio Ryszard Kapuscinski, algo que llevo por bandera fuera y dentro del trabajo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

el huffpost para merck

Más de Sociedad