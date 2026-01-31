Descubren una moneda de 5.000 euros en un vertedero ilegal a unos 450 kilómetros de Barcelona

Un tesoro en medio de un vertedero. Según informa el diario France Bleu, un agente de la policía municipal de la localidad francesa de Mornas, a 449 kilómetros de Barcelona, descubrió una moneda de oro mexicana en un vertedero ilegal en un arroyo que estaba ayudando a limpiar. El valor de la pieza se estima en unos 5.000 euros.

Tal y como reza la publicación, los agentes municipales llegaron rápidamente al lugar de los hechos. Para sacar la moneda hicieron falta una retroexcavadora, un camión, dos agentes técnicos, tres gendarmes y un policía municipal.

Una moneda de oro fabricada entre 1821 y 1947

Según la información consultada por el medio de comunicación, se trata de una moneda de oro de 50 pesos mexicanos, también conocida como la "moneda del centenario" y fabricada entre 1821 y 1947 para conmemorar la independencia de México de España. De hecho, presenta la independencia de México, por un lado, y el emblema del Estado mexicano, por el otro.

Por encima de todo, cada una de estas monedas pesa unos 40 gramos de oro y ahora se estima en casi 5.000 euros. "Sin la vigilancia del agente de policía municipal, habría acabado en el centro de eliminación de residuos", concluye el periódico. Allí, fue incautada por los agentes junto con las demás monedas descubiertas. Se ha abierto una investigación para determinar quién tiró las cajas fuertes.

Compra un tanque y encuentra lingotes de oro

Otro hallazgo de oro acaparó titulares en los medios de comunicación en las últimas semanas. Un coleccionista británico adquirió por Internet un antiguo tanque del ejército iraquí sin imaginar que, ocultos en su interior, había varios lingotes de oro de gran valor.

Tal y como se recoge en la publicación, tras comprar el vehículo militar decidió inspeccionarlo junto a un mecánico donde encontró lingotes de oro cuyo valor supera los 2,4 millones de dólares (2 millones de euros). El tanque había pasado por varios propietarios antes de llegar al Reino Unido, lo que complicó rastrear el origen exacto del botín.