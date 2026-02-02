Elon Musk habla así de Irene Montero y ella responde de la forma más contundente posible 

Elon Musk le ha cogido el gusto a la política española. Desde hace unos días tiene entre ceja y ceja una de las últimas medidas del Gobierno de España: la regularización de cerca de 500.000 personas migrantes.

El magnate, dueño de X y de Tesla, y la persona más rica del planeta con una fortuna que ronda los 700.000 millones de dólares —unos 600.000 millones de euros— se pronuncio con un "wow" hace unos días al conocer la noticia de la regularización.

Musk se hizo eco de un mensaje que decía: "Al legalizar a 500.000 inmigrantes ilegales con el pretexto de derrotar a la ultraderecha, Pedro Sánchez se está quitando la máscara. Esto es ingeniería electoral".

Y que proseguía: "La lógica es simple: legalizar a medio millón de personas, acelerar su obtención de la ciudadanía (lo que lleva apenas dos años para muchos) y efectivamente se ha importado un bloque de votantes masivo y leal que está en deuda con la izquierda".

Pedro Sánchez, Musk e Irene Montero



"Marte puede esperar. La humanidad no", respondió entonces en redes sociales el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, logrando así uno de sus mensajes más difundidos de su historia en la red social de propio Musk.

Ahora, Musk ha respondido a un vídeo en el que Irene Montero, diputada de Unidas Podemos y exministra de Igualdad, dice que ellas sí cree en un "gran reemplazo" y aboga por reemplazar a los "fascistas" y a los "racistas" por personas migrantes.

"Quiero pedirle a las personas migrantes y racializadas que, por favor, no nos dejen solas con tanto facha. Claro que sí queremos que voten. Hemos conseguido papeles, regularización y ahora vamos a por la nacionalidad y a cambiar la ley para que puedan votar", ha afirmado Montero.

"Ojalá Teoría del Reemplazo, ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, con gente trabajadora. Claro que yo quiero que haya reemplazo. Reemplazo de fachas, de racistas, de vividores y que lo podamos hacer con la gente trabajadora del país, tengan el color de piel que tengan", ha zanjado la dirigente de Unidas Podemos.

"Ella está abogando por el genocidio. Absolutamente despreciable", ha dicho Elon Musk de Irene Montero. Justo después, ella ha respondido de nuevo al magnate hablando de los famosos papeles de Epstein y con una presunta frase que Musk le habría dicho al empresario.

"'¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?' Por supuesto, la gente decente —que constituye la mayoría de la humanidad— debe reemplazarlos. Urgentemente. Para que dejen de violar, bombardear, secuestrar niños y matar", le ha espetado Montero.

Qué es la Teoría del Gran Reemplazo

Mucho se ha hablado últimamente de la llamada Teoría del Gran Reemplazo. Para la mayoría de expertos es una teoría conspirativa que defienden los supremacistas blancos y que dice hay un plan para sustituir a la población europea blanca a través de la inmigración, principalmente de africanos y musulmanes.

Su ideólogo es el escritor francés e icono LGTB de los setenta Renaud Camus, quien la dio a conocer en 2011 en un libro llamado El gran reemplazo. Esta teoría la apoyan las extremas derechas de todo el mundo, también en España.

"El tirano Sánchez odia al pueblo español. Quiere sustituirlo. Por eso pretende promover el efecto llamada por decreto, para acelerar la invasión. Hay que detenerlo. Repatriaciones, deportaciones y remigración", dijo hace una semana Santiago Abascal, líder de Vox.