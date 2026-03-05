Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Zapatero lanza una pregunta retórica a la derecha tras las críticas a Sánchez por su "no a la guerra": "La dejo en el aire"
Zapatero lanza una pregunta retórica a la derecha tras las críticas a Sánchez por su "no a la guerra": "La dejo en el aire"

Habla alto y claro. 

Daniel Pueblas Lara
MADRID, SPAIN - MARCH 02: The former Prime Minister Jose Luis Rodriguez Zapatero appears before the Commission of Inquiry on the 'Koldo case', in the Senate, on 2 March 2026, in Madrid, Spain. Zapatero has been summoned by the Popular Party to give explanations about the public financial rescue of the Plus Ultra airline, for this reason the PP has asked for his personal income tax declarations since the socialist was president, his declaration of assets and properties, both in Spain and abroad, and a copy of the communications with the Venezuelan authorities about the rescue of the Plus Ultra company. (Photo By Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images)
El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en una imagen de archivo.Europa Press via Getty Images

José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto al foco mediático en los últimos días tras su comparecencia en la Comisión de Investigación del Senado por el Caso Koldo. Este jueves el ex presidente del Gobierno se ha pronunciado sobre el "no a la guerra" de Pedro Sánchez. 

Y lo ha hecho para responder a quienes critican su postura contraria a Donald Trump tras anunciar su negativa a que Estados Unidos utilice las bases militares de Rota y Morón. En un breve encuentro con la prensa, Zapatero ha planteado una pregunta a la oposición.

"Se está diciendo estos días que con esto ponemos en riesgo la seguridad de los españoles", ha dicho el ex líder socialista. Seguidamente, ha dicho que se hace "una pregunta": "¿En qué mejoró la seguridad de los españoles apoyando la guerra de Irak?".

"Dejo la pregunta en el aire para que se responda", ha dicho justo después, dejando sin respuesta una cuestión que, para él, está muy clara. Cabe recordar que Zapatero se opuso frontalmente a la decisión del gobierno de Aznar de mandar tropas españolas a Irak en 2003. 

Elogios a Sánchez en la prensa internacional

Pese a las críticas de la derecha española a Pedro Sánchez por sus últimas decisiones en materia internacional, medios de comunicación de todo el mundo están elogiando la determinación del presidente del Gobierno para hacer frente a Donald Trump.

"Lanzó una dura reprimenda a Donald Trump que ningún otro líder europeo se atrevería a hacer", ha dicho el diario británico Financial Times. En EE.UU., The Washington Post ha asegurado que Pedro Sánchez "se ha perfilado como la personificación de la resistencia europea a Trump".

Otros medios europeos, como el italiano La Repubblica, han asegurado que ahora le toca el turno a Sánchez con "su no a la guerra". "Incluso Beppe Grillo lo afirma", señalan en una publicación que elogia el 'épico sentido común' de Sánchez y un fotomontaje que superpone su rostro al del español.

