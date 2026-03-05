Así invierte España en Defensa: cuáles son los ejércitos más poderosos del mundo en 2026

El debate sobre el gasto en Defensa ha cobrado importancia en los últimos meses. En junio de 2025, los aliados de la OTAN acordaron invertir el 5% del PIB en gasto militar de aquí a 2035.

Fue en este contexto cuando Donald Trump sugirió echar a España de la OTAN, debido a la negativa de Pedro Sánchez a elevar el gasto. Hay que aclarar que ningún país puede ser expulsado de la Alianza Atlántica.

Más allá de este tipo de amenazas hay que tener en cuenta el delicado contexto internacional, sobre todo desde que ha estallado el conflicto bélico en Oriente Medio entre Estados Unidos, Israel e Irán. Aquí resulta clave conocer cuánto invierte cada país en Defensa, para así tener un contexto de cuáles son los ejércitos más poderosos del mundo.

¿Cuál es el gasto de España en Defensa?

A pesar de la polémica con Donald Trump, lo cierto es que España ha aumentado su inversión en Defensa. En concreto, el gasto llegó al 2% del PIB en 2025.

Así lo aseguró la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una rueda de prensa el pasado mes de febrero en Bruselas. "Expertos de la Alianza Atlántica han estado en España y han confirmado que hemos alcanzado el 2%", aseguró Robles.

El objetivo se ha cumplido gracias al incremento de 10.400 millones de euros en el Plan Industrial de Defensa. Esto se traduce en una inversión total de 33.100 millones de euros, cuando en 2024 la cifra fue de 23.000 millones.

También hay que sumar que España es el cuarto país que más aporta a la OTAN en capacidades y misiones, tal y como informó la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, el pasado mes de octubre.

Estos son los ejércitos más poderosos del mundo

Para saber cuáles son los ejércitos más poderosos hay que repasar el informe del Global Firepower Index, que evalúa la capacidad militar de 145 países teniendo en cuenta sus unidades terrestres, aéreas, logísticas y navales, así como el número total de efectivos.

El ranking lo lideran Estados Unidos, Rusia y China. En el top 10 se cuelan dos países de la Unión Europea: Francia (sexta posición) e Italia (décima).

España se sitúa actualmente en el puesto 18 del ranking. Esto supone que ha subido dos posiciones respecto al año anterior, gracias a una mejora en sus capacidades logísticas, operativas y estratégicas.

Estos son los 10 ejércitos más poderosos del planeta:

Estados Unidos: dispone de 13.000 aviones militares, 4.600 tanques y 465 unidades navales. Rusia: tiene 4.200 aviones militares, 5.600 tanques y 747 unidades navales. China: cuenta con 3.500 aviones militares, 5.800 tanques y 841 unidades navales. India: suma 2.100 aviones militares, 3.900 tanques y 343 unidades navales. Corea del Sur: alcanza los 1.500 aviones militares, 1.800 tanques y 215 unidades navales. Francia: tiene 974 aviones militares, 427 tanques y 166 unidades navales. Japón: dispone de 1.400 aviones militares, 734 tanques y 158 unidades navales Reino Unido: cuenta con 625 aviones militares, 288 tanques y 166 unidades navales. Turquía: suma 1.100 aviones militares, 2.200 tanques y 192 unidades navales. Italia: tiene 714 aviones militares, 203 tanques y 285 unidades navales.

En el caso de España destacan sus 440 aviones militares, 298 tanques y 175 unidades navales. La potencia militar es similar, según el ranking, a la de Australia (decimoséptima posición) o Egipto (decimonovena).