Sting, demandado por derechos de autor por sus excompañeros de The Police 

El legado de The Police ha dejado para el recuerdo canciones como Every breath you take, Roxanne, Don't stand so close to me o Message in a bottle. Aunque el grupo solo estuvo en activo durante siete años, sin contar la reunión que tuvo lugar en 2007, las letras y melodías de Sting, Andy Summers y Stewart Copeland son conocidas por todos.

Sin embargo, esas canciones son objeto de demanda por parte de sus excomponentes. Según recoge The Sun, Summers y Copeland han interpuesto una demanda Sting por "daños y perjuicios sustanciales" reclamándole millones de libras en derechos de autor de estas canciones.

Según esta información, el conflicto vendría principalmente por los royalties de Every breath you take, que se convirtió en el single más vendido de 1983 y el quinto más vendido de la década. La canción, 42 años después, sigue generando 636.000 euros de ingresos en derechos de autor solo al cantante.

No obstante, un portavoz de Sting ha asegurado a The Sun que el juicio por el que tendrá que asistir al Tribunal Superior de Reino Unido no está relacionado con esta canción en concreto.

"Esto se venía gestando desde hacía tiempo. Los abogados intentaron repetidamente llegar a un acuerdo extrajudicial, pero llegaron a un punto muerto", ha asegurado al citado medio una fuente cercana a los excomponentes de The Police, que aseguran que no les ha quedado otra alternativa que acudir a los tribunales.

La demanda ha quedado registrada bajo el epígrafe "contratos y acuerdos comerciales generales" en un tribunal londinense. En ella aparecen como demandados Sting, bajo su nombre real Gordon Matthew Sumner, y su firma, Magnetic Publishing Limited.

Una relación convulsa que dinamitó uno de los grupos más exitosos de los 80

La relación entre Sting, Summers y Copeland era especialmente convulsa. Las tensiones y luchas de egos entre los componentes fueron lo que propiciaron su disolución en 1985, en plena cresta de la ola tras una gira con más de 100 conciertos y de recibir seis Grammy, entre ellos el de Mejor interpretación pop de un dúo o grupo con voz por Every Breath You Take o Mejor álbum del año por Synchronicity, en 1984.

Sobre ello, habló Sting en una entrevista con Rolling Stone en 1983: "No es una relación fácil, de ninguna manera. Somos tres individuos muy autónomos, y una banda es la mayoría de las veces una alianza artificial. Hay tensiones, pero creo que hay un gran amor entre nosotros y un respeto genuino. No puedo pensar en dos músicos con los que prefiera tocar. Pero ninguno de nosotros es fácil para trabajar. No es todo camaradería, y nunca lo fue".

A pesar de sus idas y venidas, Summers y Copeland tocaron en la boda de Sting en 1992 y se han reunido en diversas ocasiones como el ingreso en el Salón de la Fama en 2003 o la gala de los Grammy de 2007, donde interpretaron Roxanne como preludio a una gira de reencuentro de algo más de un año.

No obstante, la relación entre ambos no dejaba de ser conflictiva. Copeland definió a Sting en una entrevista con Daily Mail como un "egoísta, narcisista y misántropo" y señaló que su ego "es tan grande que es visible desde la luna".