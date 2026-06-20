Subió una novela a Amazon por 0,99 euros con seudónimo y hoy es superventas con película y serie en Netflix: 2026 es el año de Alice Kellen

Alice Kellen nació el 12 de agosto de 2011 como uno de los grandes fenómenos de la literatura española de los últimos años. Bajo el pseudónimo, se esconde Silvia Hervás, la escritora valenciana que ya acumula más de 17 novelas superventas. Ahora, en una entrevista con el diario El País, recuerda aquel mes y aquel año con ternura, cuando subió su primera novela a Amazon por 0,99 euros.

Este éxito sin precedentes de su carrera en la industria de la novela juvenil española coincide con el lanzamiento de su nueva novela, El Club del Olvido (Planeta), el estreno de una película basada en su libro Todo lo que no fuimos y el inminente estreno en Netflix de otro de sus superventas, El mapa de los anhelos.

"El éxito como tal no es nada, lo tienes que controlar tú, no al revés. A mí lo que me ha dado es libertad”, reflexiona la escritora en su conversación con el periódico. "Yo no publiqué una primera novela y fue un éxito absoluto. A los dos meses de sacar el libro en Amazon me llamaron para editarlo. Publiqué cuatro más con editoriales, pero seguía también autopublicándome, ganando unos pocos lectores más con cada título", comenta sobre sus primeros pasos.

La escritora dice que a día de hoy mantiene una relación "adictiva" con la escritura, a la que se dedica por completo desde hace ocho años. Eso sí, las presentaciones de sus libros no son su parte favorita. "No me puedo creer que estén ahí por mí. Soy tímida, pero he aprendido a disfrutarlo, y el sentido del humor siempre ayuda", dice sobre todos los jóvenes que van a escucharla.

Según el diario, la pandemia fue clave en su carrera como escritora. Significó el auge de sus historias de amor. Pero también desamor. "El final feliz es subjetivo, así que quizá me acerco más a la novela romántica agridulce", apunta.

Alice Kellen publica 'El Club del Olvido': "Vivimos un mundo donde es difícil escapar de las nuevas tecnologías. Te quedas en los márgenes" Entrevista con la autora de 'El club del olvido', una novela sobre amor, la amistad y cómo ha cambiado nuestra forma de relacionarnos.

"En la piel de otros"

"Cuando se me ocurre una idea no lo pienso tanto. Doy con una trama y escribo la historia, me encanta la estructura, todo ese trabajo previo. Pero esto no es una batidora en la que meter determinados ingredientes", afirma. "Mucha gente escribe desde el yo, y como lectora me gusta, pero yo en mis libros lo que disfruto es ponerme en la piel de otros, o recordar cómo veía el mundo a los veinte".

Su fuente de inspiración: las novelas que compraba en los quioscos cuando era adolecente con títulos de Susan Elizabeth Phillips, Marian Keyes y Lisa Kleypas, también con la llamada chick-lit y la legendaria Bridget Jones. "Libros con sentido del humor que hablaban del entorno laboral y familiar", añade.

"Los sentimientos son inmutables, lo que cambia es la sociedad, la educación o la forma en que lo recogemos en los libros, pero la emoción permanece. Y bueno, sí, puede que algunas de las situaciones románticas que describían algunos libros hoy sean vistas como red flags", termina.