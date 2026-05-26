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7 novelas románticas que están pegando fuerte
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Un libro con páginas en forma de corazón

 7 novelas románticas que están pegando fuerte

Del romance clásico al fenómeno 'new adult', estas novelas están arrasando entre lectores por sus historias intensas, personajes inolvidables y relaciones llenas de tensión emocional.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
alt="alt="Un ejemplar de 'Cumbres Borrascosas', la novela de Emily Brontë""
Cumbres Borrascosas – Emily BrontëEl clásico inmortal de Emily Brontë sigue fascinando generación tras generación. La atormentada relación entre Catherine Earnshaw y Heathcliff mezcla pasión, obsesión y tragedia en una de las historias de amor más intensas de la literatura universal.Getty Images
alt="alt="Un ejemplar de 'Madame Bovary', de Gustave Flaubert""
  Madame Bovary – Gustave FlaubertLa historia de Emma Bovary continúa siendo una referencia absoluta del romanticismo trágico. Gustave Flaubert retrata los sueños, frustraciones y deseos de una mujer que busca escapar de una vida que siente demasiado pequeña para ella.Getty Images
alt="alt="Un ejemplar de 'A pesar de ti', de Colleen Hoover""
  A pesar de ti – Colleen HooverColleen Hoover vuelve a conectar con millones de lectores gracias a una historia emocional sobre el amor, las heridas y las segundas oportunidades. Una novela intensa que explora cómo las relaciones cambian con el paso del tiempo.Getty Images
alt="alt="Un ejemplo de 'La fan número 1', de Tessa Bailey""
  La fan número 1 – Tessa BaileyUna mezcla de humor, química explosiva y mucho ritmo definen esta comedia romántica de Tessa Bailey. La autora, convertida en fenómeno viral en TikTok, combina tensión romántica y diálogos ágiles en una lectura adictiva.Getty Images
alt="alt="Un ejemplar de 'Una tormenta perfecta', de Carley Fortune""
  Una tormenta perfecta – Carley FortuneCarley Fortune se ha consolidado como una de las autoras románticas del momento gracias a historias nostálgicas y emotivas. En esta novela mezcla verano, recuerdos y reencuentros con una sensibilidad muy cercana.getty images
alt="alt="Un ejemplar de 'Pídeme lo que quieras', de Megan Maxwell""
  Pídeme lo que quieras – Megan MaxwellLa saga erótica de Megan Maxwell sigue siendo uno de los mayores fenómenos del romance en español. Con escenas intensas y una relación marcada por la atracción y los límites emocionales, la autora mantiene una enorme comunidad de fans.Getty Images
alt="alt="Un ejemplar de 'Donde todo brilla', de Alice Kellen""
  Donde todo brilla – Alice KellenUn ejemplar de 'Donde todo brilla', una novela de Alice KellenGetty Images
Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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