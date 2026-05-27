La melancolía de Zerocalcare, el autor de cómics antifascista que vuelve a Netflix: "Ya no siento que hable en nombre de un colectivo"

Los amantes del mundo del cómic y de la animación manejarán a la perfección el nombre de Zerocalcare. O mejor dicho, el seudónimo, porque detrás de este autor superventas en Italia y más allá está Michele Rech, un activista e historietista de 42 años.

Del papel a la televisión, Netflix estrena este miércoles la nueva entrega de su serie animada, traducida en España como Por cuatro perras. Antes llegaron Este mundo no me hará mala persona y Cortar por la línea de puntos.

La fama de Zerocalcare se disparó a raíz de la pandemia de coronavirus, pero su historia nace' bastante antes del covid. Hay que retrotraerse 15 años, cuando empezó a trasladar al papel una mezcla de crítica social y toque sentimental, con un aire reflexivo, con la que reflejaba la realidad de un mundo gris.

No obstante, la situación referencial de Italia como puerta de 'entrada' del covid en Europa fue clave, también para él. Su país fue algo más que una guía y durante las primeras y más críticas semanas, los datos recopilados y reportados por Italia sirvieron de marco de actuación a otros tantos gobiernos, entre ellos el español.

Nadie olvida cómo este escritor trató de levantar el ánimo con dosis extra de sus creaciones. "Sus tiras diarias prácticamente nos salvaron la salud mental durante el confinamiento, cuando todos estábamos desesperados. ¡Yo, como tantos otros, le estaré eternamente agradecido", explica el escritor Igiaba Scego a Le Monde.

Tras el auge en los peores momentos de la pandemia, Rech no ha dejado de 'expandirse', con el perfil un tanto peculiar de artista de extrema izquierda superventas en un país gobernado por la ultraderecha de Giorgia Meloni. De ella no duda en decir que "no somos de la misma generación, pero ella estaba al mando de los chicos del otro bando que tenían mi edad".

No es, en absoluto, algo clandestino ni perteneciente a circuitos alternativos. La obra de Zerocalcare está presente en los grandes espacios culturales de Roma y toda Italia y desde hace tiempo, también en Netflix, que abre una nueva página en su catálogo audiovisual con la firma de este comprometido creador italiano.

Con todo, pone 'asterisco' a su éxito, porque lamenta que con su obra "ya no siento que hable en nombre de un colectivo", sino que cree que "la gente lee y ve los episodios por su cuenta; todo está fragmentado".