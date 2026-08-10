La Aemet advierte sobre el día del eclipse: "Será muy caluroso, con peligro de incendios extremo"

Es la fecha que muchos han señalado en su calendario: miércoles 12 de agosto. En esta jornada podrás disfrutar de un eclipse total de sol si te encuentras en la península. Un hecho que los expertos consideran como excepcional y que pocos quieren perderse.

Este fenómeno no solo ha llamado la atención de los españoles: en ciertas zonas se espera la llegada de miles de turistas, todos dispuestos a contemplarlo. Algunos llegan a pagar hasta 1.000 euros por la noche del miércoles.

Sin embargo, la avalancha de visitantes puede suponer problemas. Hay pueblos en Valencia o Teruel que han tenido que tomar medidas de control para evitar problemas como incendios forestales.

En este sentido jugará un papel importante la meteorología. Encontrándonos en pleno verano, hay que tener en cuenta las altas temperaturas y tomar precauciones más allá de utilizar unas gafas homologadas. La Aemet ya ha publicado sus primeros pronósticos al respecto.

Temperaturas muy altas para el día del eclipse

"El día del eclipse será muy caluroso, con peligro de incendios muy alto o extremo", advierte la Aemet. El riesgo se encontrará en gran parte de la península y Baleares, aunque será "moderado" en Canarias. El organismo meteorológico pide precaución si sales al campo.

Las temperaturas más altas se registrarán en el interior de Andalucía (máxima de 42ºC en Córdoba), en Extremadura (40ºC en Badajoz) y en Castilla-La Mancha (40ºC en Toledo y Ciudad Real).

Otro aspecto importante es la nubosidad, ya que puede impedir que contemples el eclipse en buenas condiciones. La Aemet avisa que habrá "algunas nubes en puntos del norte y este del territorio".

En Galicia y Cantabria podría haber presencia de estas nubes a las 20.00 horas del miércoles, poco antes del eclipse. También habrá posibles nubes bajas en el este peninsular y en el Mediterráneo Andaluz. Además, se espera alguna tormenta o chubasco puntual en montañas del tercio oriental.