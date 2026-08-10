Confirmado por el Gobierno: un prefijo permitirá saber a partir de octubre si la llamada que recibimos es comercial

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha anunciado este lunes que el 17 de octubre entrará en vigor el prefijo 400 que sólo se usará para efectuar llamadas comerciales. Es decir, todas las empresas que utilicen la vía telefónica para un fin de venta o comercial deberán hacer llamadas a los ciudadanos a través de un número de teléfono con este prefijo, de tal manera que el usuario conocerá antes de coger el teléfono si se trata de una llamada de estas características o no.

"El objetivo es evitar las estafas y garantizar el derecho de los ciudadanos a saber que una llamada que reciben es comercial", ha señalado López en una rueda de prensa en Madrid. Según él, ya se han bloqueado las llamadas para tal fin desde un número móvil o internacionales, y ahora se "quiere completar ese escudo" con este prefijo '400'.

Los números que comienzan con este código serán unidireccionales, es decir, los usuarios solamente podrán recibir llamadas. De esta manera se garantiza aún más la protección de la clientela, pues se evitan posibles prácticas fraudulentas que se pudieran producir al devolver una llamada a un número que no se conoce.

La resolución también recuerda que los operadores de telecomunicaciones pueden ofrecer a sus clientes la posibilidad de desconexión del servicio de llamadas comerciales prestado a través del rango 400.

En caso de recibir llamadas comerciales desde numeración que no está atribuida para ese servicio, los usuarios pueden denunciarlo ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones (OAUT) y/o la CNMC.

Además del prefijo 400, Óscar López también ha anunciado que el 15 de septiembre entrará en vigor la base de datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que no sea posible recibir falsamente un SMS con el nombre de una compañía eléctrica o un banco, algo que también es habitual. "Ya hay miles de empresas que se han registrado, pero invito a todas las empresas que hacen comunicación comercial vía SMS para que se registren. Si no están registrados, a partir del 15 de septiembre se bloquearán sus mensajes", ha advertido.

De este modo, se garantizará que los ciudadanos puedan recibir SMS verificados de empresas registrados y no a partir de teléfonos que buscan el fraude al suplantar el nombre de estas compañías.