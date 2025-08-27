Donald Trump aparca por un día su guerra contra Taylor Swift y le dedica estas palabras por su boda

Donald Trump ha hecho una pequeña excepción en su guerra personal contra Taylor Swift para felicitarla por su compromiso con Travis Kelce. La pareja anunció su futura boda este martes y los periodistas preguntaron horas después al presidente de Estados Unidos qué opinaba de la noticia.

"Les deseo mucha suerte", comenzó diciendo Trump. "Creo que es un gran jugador, un gran tipo. Y ella es una persona fantástica", ha añadido.

Ha llamado la atención que Trump haya utilizado la palabra terrific, que podría traducirse como fantástica o estupenda, para calificar a Swift, que ha estado en el blanco de los ataques en los últimos meses. Es la misma palabra que el político ha utilizado para calificar a otros líderes mundiales como Putin o Xi Jinping.

Trump y sus seguidores iniciaron una campaña contra Swift especialmente a partir del pasado otoño, cuando la artista anunció que votaría a Kamala Harris, brindándole su apoyo para las presidenciales.

"ODIO A TAYLOR SWIFT", llegó a tuitear el presidente de Estados Unidos, mostrando su malestar con la cantante. Muchos expertos han destacado que, habiendo sido una estrella del country, un género arraigado en sectores republicanos, el apoyo de Swift a los demócratas podía resultar chocante.

Imagen con el tuit de Donald Trump GETTY IMAGES

"No solamente es un icono del country, es que al mismo tiempo su pareja es un icono del fútbol americano. Es la chica bonita guapa perfecta cheerleader estándar americano perfecto con el novio cachas, el quarterback de la universidad. Es este icono de la cultura americana que está tan arraigado en esas zonas", explicó Francesc Rouras, experto en marketing estratégico y profesor de la UManresa-FUB, en un reportaje sobre la figura de Swift en El HuffPost.

Después de que la artista apoyara abiertamente a los demócratas, Trump describió a Swift en una entrevista como una "persona muy liberal" y dijo que "probablemente pagará un precio por ello en el mercado".

El presidente de Estados Unidos también celebró los abucheos hacia Swift en la final de la Super Bowl el pasado febrero y hace apenas unas semanas aseguró que la cantante ya no tenía atractivo para el gran público a pesar de que ser la artista más exitosa del mundo actualmente.