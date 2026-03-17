Ted Sarandos, co-CEO de Netflix: "YouTube no es una red social con vídeos de gatos: es nuestro competidor directo y los reguladores europeos no lo entienden"

El co-CEO de Netflix, Ted Sarandos, ha viajado hasta Bruselas para tratar de trasladarle un claro mensaje a los reguladores de la Unión Europea: no pongan demasiadas trabas a los servicios de streaming.

En ese sentido, el codirector ejecutivo de Netflix ha pedido a los mandatarios europeos que se centren en evitar que la regulación del sector en el viejo continente se convierta en una mezcla de normativas nacionales.

En una entrevista en Politico, Sarandos ha exigido a la Unión Europea que priorice dotar de seguridad jurídica al marco legal de los servicios de streaming. Es decir, que no haya cambios normativos cada poco tiempo.

Al respecto, el co-CEO de Netflix ha advertido a los reguladores europeos de que "no se crea un entorno empresarial muy saludable si no se sabe si las reglas van a cambiar a mitad de la producción".

Ted Sarandos ha destacado que la opinión de Netflix debe tenerse en cuenta en Bruselas debido a que "nos hemos convertido en una parte fundamental de la economía audiovisual europea".

Para justificar esa afirmación, el empresario ha expresado que "nuestras producciones han generado alrededor de 100.000 puestos de trabajo para actores y técnicos en Europa. Por eso, hablamos con personas interesadas en todos los aspectos de este sector: cómo conservarlo, cómo mantenerlo, cómo hacerlo crecer y cómo protegerlo".

YouTube: un competidor directo de Netflix

Sarandos ha 'tirado de las orejas' a los reguladores europeos por, según él, no entender lo que es YouTube. "Una de las cosas que hemos observado en los últimos meses con la operación de Warner Bros es un profundo malentendido sobre lo que es y lo que no es YouTube. YouTube es un competidor directo y claro de la televisión, ya sea de una cadena local o de una plataforma de streaming como Netflix", ha afirmado el empresario.

"Creo que lo que pasa es que la gente piensa en YouTube como un montón de vídeos de gatos y quizá una forma de promocionar tus cosas subiéndolas allí gratis. Pero resulta que es un juego de suma cero. Vas a elegir a expensas de una cadena de televisión o de Netflix. Creo que, en este caso, se trata de reconocer y comprender que YouTube está exactamente en el mismo juego que nosotros", ha añadido al respecto el codirector ejecutivo de Netflix.