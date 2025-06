Un profesor de música árabe escucha a Paco de Lucía por primera vez y su reacción es pura lección musical en pocas palabras

Paco de Lucía y su duende se han convertido en todo un icono sin que sería imposible entender la historia de la música española. Ahora, El Confidencial ha recogido la reacción de un profesor de origen árabe en esta materia.

Apunta el medio que uno de los aspectos que más llamó la atención del docente experto en música fue lo rápido que iban las manos del guitarrista.

"La velocidad a la que se mueven sus dedos es como si fueran manos independientes, con una destreza imposible", apuntó, según El Confidencial, el profesor, que lo dijo visualizando una representación de Entre dos aguas.

"Es básicamente como si respirara música", continuó elogiando el profesor al maestro.

A lo largo de la historia, Paco de Lucía ha encandilado a algunos de los grandes virtuosos de la guitarra. Es el caso del líder de los Dire Straits, Mark Knopfler.

"Al verlo he entendido que no sé tocar la guitarra", llegó a asegurar el artista de Money for Nothing, tal y como recoge la web de la fundación del artista español.

