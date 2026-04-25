Una joya fúnebre del siglo XVII pintada en un retrato de 1635 reaparece 400 años después con un valor de 750.000 euros

Una joya de luto del siglo XVII, inmortalizada en un retrato de 1635, ha reaparecido cuatro siglos después, sorprendiendo a historiadores y expertos en arte. Se trata de un colgante con forma de corazón cargado de simbolismo que ha sido valorada en unas 650.000 libras esterlinas, que son unos 750.000 euros.

Esta reliquia de colgante aparece representado en la obra Sir Thomas Aston en el lecho de muerte de su esposa, pintada por el artista inglés John Souch. Dicho retrato, considerado uno de los más conmovedores de la época, se conserva hoy en la Galería de Arte de Manchester.

La obra, como bien indica su nombre, muestra a Sir Thomas Aston junto al lecho de su esposa fallecida, Magdalene, que murió tras dar a luz. La escena está cargada de dolor, junto a ella aparece una cuna que simboliza también la muerte del recién nacido, mientras el único hijo superviviente señala una inscripción que resume el drama familiar.

En ese contexto, Aston porta el colgante ahora redescubierto. Se trata de una joya de "memento mori" (recuerda que morirás), creada para conmemorar la muerte de su hijo Robert en 1634, cuando tenía apenas seis años. La pieza incluye una borla elaborada con el cabello del niño, un detalle habitual en este tipo de objetos funerarios de la época.

El redescubrimiento tras 400 años

Sin embargo, los actuales propietarios que la adquirieron hace 30 años sin saber cuál era su origen y de casualidad reconocieron el colgante al visitar una exposición con obras de Souch. Fue en ese momento cuando comprendieron que se trataba de una joya con una gran relevancia histórica.

Según ha publicado The Guardian, el experto en arte Martyn Downer confirmó la autenticidad y la conexión con la pintura. Según explicó, la pieza se encuentra en un estado de conservación "maravilloso", teniendo en cuenta que ha permanecido oculta durante la mayor parte de los últimos 400 años.

Una historia de duelo y memoria

Es un hallazgo excepcional tanto por la historia que tiene como por su valor económico y emocional. Las joyas de luto del siglo XVII son extremadamente raras, y esta en particular destaca por su conexión directa con una obra de arte ampliamente estudiada.

Expertos han comparado el simbolismo del colgante con el dolor reflejado en historias como la de William Shakespeare quien perdió a su hijo Hamnet décadas antes, en un episodio que también marcó la cultura de la época.

Desde la Galería de Arte de Manchester han destacado la importancia del descubrimiento, subrayando que permite comprender mejor los detalles y mensajes ocultos en la pintura. El colgante será presentado públicamente en la Treasure House Fair, donde se espera que despierte un gran interés entre coleccionistas y especialistas.