Miguel Gómez-Antonio, doctor en Economía, sobre la movilidad social en España: "Lo que llaman ascensor social parece que no está funcionando como debería"

Un joven hombre de negocios, con gafas y aspecto informal, sentado frente a su portátil, con la cabeza entre las manos, reflexionando sobre su trabajo.

El ascensor social se ha quedado bloqueado. La evolución económica en las familias españolas parece que es más una ilusión que una realidad. Según los datos consultados por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), perteneciente al ministerio de Hacienda, y basandose en registros de la Agencia Tributaria y el INE entre 2017 y 2023, revela que el ascensor social se encuentra casi bloqueado en los extremos de la pirámide.

El País, que ha tenido acceso a estos datos, publica que más del 60% de las familias que empiezan el año en el 10% más pobre siguen en ese mismo grupo 12 meses después y la movilidad es todavía menor en el 10% más rico, donde el grado de permanencia ronda el 80% en cada ejercicio.

Miguel Gómez-Antonio, doctor en Economía, resume en declaraciones al diario español que "lo que llaman ascensor social parece que no está funcionando como debería". Recientemente, y de la mano de su compañera Joaquina Barroso Pérez ha firmado la investigación Análisis de la desigualdad de la renta y la pobreza de los hogares, donde se concluye que las políticas durante el periodo analizado (la pandemia y la posterior inflación) han actuado como pilar eficaz para evitar el hundimiento de los hogares más vulnerables.

Para llegar a esta conclusión, los expertos analizaron casi 12 millones de nucleos familiares que permanecieron económicamente estables entre 2017 y 2023. Así, lograron rastrear hasta qué punto el bloqueo ascendente es real.

¿Por qué el ascensor no sube?

Entre las causas que determinaron, recogidas en el medio de comunicación, se encuentra la naturaleza de cómo se genera el estrato de la renta en cada caso. Es decir, para el grupo más rico, la permanencia es el resultado de un sistema que genera más riqueza: mientras que para el 90% de la población el salario es la principal fuente de ingresos, en la cima de la pirámide las reglas del juego cambian y empiezan a ganar terreno las inversiones, los ahorros y las ganancias patrimoniales, que disfrutan de una fiscalidad más favorable.

A pesar del bloqueo, España sí ha logrado que las cifras totales de desigualdad mejoren. Entre 2017 y 2023, la brecha entre el 10% que más gana y el 10% que menos tiene se ha estrechado, pasando de una diferencia de 33 a 1 a una de 23 a 1. Según los datos consultados, los ingresos en los hogares más humildes han crecido un 51%, frente al 5% de los más ricos, con el aumento del salario mínimo y la revalorización de las pensiones, "los grandes salvavidas de la Administración".