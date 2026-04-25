Orbán anuncia que no será diputado y que se dedicará a reconstruir el partido Fidesz

El primer ministro saliente de Hungría, Viktor Orbán, ha anunciado este sábado que no ocupará el escaño de diputado obtenido en las elecciones del pasado 12 de abril —en las que fue claramente derrotado— y se dedicará en cambio a la reconstrucción de su partido, Fidesz-Unión Cívica Húngara.

"Ahora mismo no me necesitan en el Parlamento, sino en la renovación de bando nacional", ha explicado Orbán en un mensaje publicado en redes sociales.

Orbán ha adelantado así que el grupo parlamentario de Fidesz se formará este lunes y que será "radicalmente" renovado bajo la dirección de Gergely Gulyás. Además el Comité Ejecutivo de Fidesz se reunirá la semana próxima y se renovará en junio, ha apuntado. Según ha explicado que la dirección del partido ha propuesto que continúe al mando de la formación, pero ha matizado que deberán decidirlo los delegados.

Así, ha recordado que lleva casi cuatro décadas al frente del partido, con éxitos y fracasos, pero continúa siendo "la comunidad política más unida del país" y que Hungría "la necesitará" en el futuro".

El que será con toda provabilidad sucesor de Orbán como primer ministro, Péter Magyar, líder del partido Tisza, ha criticado que "el 'valiente' púgil de calle sigue siendo incapaz de asumir responsabilidades". "Viktor Orbán se ha convertido en el Ferenc Gyurcsány —primer ministro entre 2004 y 2009— de Fidesz. No hay oposición democrática con un capo de la mafia", ha añadido.