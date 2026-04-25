Florence, médica especialista en longevidad: "La insulina en ayunas es el marcador más crucial y más ignorado de la medicina, puede detectar diabetes décadas antes que la glucosa"

Los expertos coinciden en que la prevención es cada vez más importante e insisten en que esperar a los síntomas puede ser llegar demasiado tarde. La doctora Florence Comite, referente en medicina de precisión, advierte de que hay un indicador clave que podría detectar problemas metabólicos décadas antes de que aparezcan.

"La insulina en ayunas es el biomarcador más crucial y a la vez más ignorado en medicina", afirma. Según explica, este parámetro revela cuánto esfuerzo está haciendo el organismo para mantener estables los niveles de azúcar en sangre, anticipándose incluso a alteraciones que no se detectan con pruebas más habituales.

El control de la glucosa en ayunas siempre ha sido la principal herramienta para detectar prediabetes o diabetes. Sin embargo, Comite subraya que este enfoque puede quedarse corto ya que "cuando la glucosa empieza a elevarse, el problema lleva años desarrollándose", señala.

Un marcador adelantado a la enfermedad

Aquí es donde entra en juego la insulina en ayunas. Esta hormona, producida por el páncreas, permite que la glucosa entre en las células para ser utilizada como energía. Cuando sus niveles son elevados, incluso con una glucosa que parece normal, puede ser una señal temprana de resistencia a la insulina.

La especialista va más allá y propone rangos más estrictos que los habituales. Mientras que muchos laboratorios consideran normales valores entre 2 y 5, ella recomienda mantenerlos por debajo de 2. Para ella "superar este umbral ya puede suponer que la disfunción metabólica está en marcha", advierte.

Cinco biomarcadores para entender cómo envejeces

Según Comite, la insulina en ayunas es solo una pieza del puzle donde existen cinco biomarcadores clave que permiten evaluar cómo está envejeciendo el organismo y anticipar enfermedades.

Glucosa en ayunas: idealmente entre 70 y 80 mg/dL. Insulina en ayunas: el indicador más precoz de problemas metabólicos. Hemoglobina glicosilada (HbA1c): refleja el promedio de glucosa en tres meses. Índice de riesgo de colesterol: una medida más precisa del riesgo cardiovascular. Testosterona libre: fundamental para el metabolismo, la energía y la masa muscular en hombres y mujeres.

"Cuando los síntomas aparecen, el proceso lleva décadas activo", insiste la experta. Por eso recomienda empezar a monitorizar estos valores entre los 25 y 30 años, mucho antes de que surjan problemas visibles.

El estilo de vida importa

Comité recalca que aunque los biomarcadores son fundamentales, no funcionan de forma aislada. Factores como la alimentación, el ejercicio, el sueño o el estrés influyen directamente en estos indicadores.

Un estilo de vida sedentario, una dieta rica en azúcares o el estrés crónico pueden alterar la sensibilidad a la insulina, favoreciendo el desarrollo de enfermedades metabólicas. Por el contrario, hábitos saludables pueden mantener estos valores en rangos óptimos durante más tiempo.