María Martín-Gamero, psicóloga: "Si cuando empiezas a discutir acabas llorando y no entiendes por qué, te explico"

Discutir no es un momento agradable para nadie. Para algunas personas puede ser fácil discutir pero para otras es un momento que no saben manejar y sus emociones, que están a flor de piel, se apoderan de ellas. Este momento suele generar frustración ya que sienten que pierden la capacidad de expresarse y argumentar justo cuando más lo necesitan.

La psicóloga María Martín-Gamero ha abordado este tema en su cuenta de TikTok @mariamartingamero donde ha desmontado el mito de que llorar es un conflicto es señal de debilidad y ha explicado el motivo por el cual pasa esto. "Si cada vez que discutes, lloras y esto no te deja expresarte, escucha esto", dice.

En estos casos donde las personas experimentan una sobrecarga emocional que les desborda, aparece el llanto como una respuesta automática. Según explica la psicóloga, esto ocurre porque el sistema emocional se activa de forma muy elevada durante el conflicto.

Una reacción más común de lo que parece

No se trata de algo que se elija conscientemente, sino una reacción del cuerpo ante una situación que percibe como intensa o amenazante. Y es que llorar cumple una función importante. Es un mecanismo natural de regulación emocional.

Cuando las emociones como la frustración, la impotencia o el enfado alcanzan niveles muy altos, el cuerpo busca formas de aliviar esa carga. Las lágrimas actúan como una vía de escape que ayuda a reducir la tensión interna.

"Las lágrimas son la forma que encuentra tu cuerpo para regularse y aliviar lo que siente en ese momento", explica la psicóloga. De hecho, muchos especialistas consideran el llanto como una herramienta de "higiene mental", ya que permite procesar emociones difíciles y recuperar el equilibrio.

La importancia de las experiencias previas al conflicto

Otro factor clave es la relación que cada persona tiene con el conflicto. Para quienes han vivido discusiones como experiencias inseguras o incómodas, el enfrentamiento puede activar una respuesta emocional más intensa.

En estos casos, el llano responde a lo que ocurre en ese instante pero también a lo que hay previamente. Puede aparecer como defensa, como bloqueo o como una mezcla de emociones difíciles de gestionar al mismo tiempo

Por qué no reprimir las lágrimas

Ante esta situación, muchas personas intentan contener el llanto para "no perder el control" o no parecer vulnerables. Sin embargo, María Martín-Gamero advierte de que esta estrategia suele ser contraproducente.

De hecho, si se hace esto lo único que se consigue es el efecto contrario. "Si las bloqueas solo acumularás más tensión por dentro", señala. Reprimir las emociones no las elimina, sino que las intensifica, dificultando aún más la comunicación.

Lo que hay que hacer es parar y retomar

En lugar de luchar contra el llanto, la especialista propone aceptar la emoción y darse un espacio. Parar la conversación en ese momento y retomarla más tarde permite recuperar la calma y expresarse con mayor claridad. El objetivo, según explica, no es dejar de llorar, sino aprender a sostener lo que se siente sin perder la capacidad de comunicarlo.

Por ello, llorar en una discusión no resta valor a los argumentos ni significa falta de fortaleza. "Las lágrimas no están para quitarte la razón, solo indican que lo que está pasando te importa", concluye la psicóloga.