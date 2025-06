Un año más Estopa hace lo suyo y cambia su foto de perfil en redes por el día del Orgullo

Jose Ruiz/Europa Press via Getty Images

Ya es tradición. No pasa un 8M o un 28J sin que las redes sociales esperen expectantes el cambio de foto de perfil del grupo Estopa con motivo de estas jornadas. Y este 28 de junio, día del Orgullo, los hermanos Muñoz no han fallado a su público.

La imagen en cuestión con la que han hecho el cambio este sábado consiste en una bandera arcoíris en la que hay escrito "Estopa" en tipografía blanca y algo inclinado. Es la misma que vienen compartiendo desde hace años, que viene seguida de los mismos comentarios que en otras ocasiones.

Hace unos meses, en una entrevista en el podcast La pija y la quinqui, contaron cómo se fraguó la idea que terminó por convertirse en una broma extendida durante años. "Me llama mi hermano y me dice 'oye, David, que pongas algo del Orgullo gay", empezó a relatar el mayor de los Estopa, que precisó que es él el que controlaba el perfil en entonces Twitter.

"Y yo pensé 'ahora mismo", añadió. Tras hacer una captura de una bandera arcoíris, "me voy a una aplicación que tengo", prosigue David, en la que puedes añadir a la imagen algún letrero.

Seleccionó "el primero que había", reconoció, en referencia a los tipos de letrero. "Hice así, pim, pam y lo vi y lo puse así para que quede como más dinámico", apuntó, dando una explicación a por qué el nombre del grupo aparece ligeramente inclinado hacía la izquierda.

Entonces, empezó a recibir muchos mensajes, como el meme de "Graphic design is my passion", "me da TOC" o risas ante el resultado. Desde entonces, aunque reconoció que trataron de hacer otro diseño, recurren al primero. "Además, es ya captura de pantalla, de captura de pantalla", precisó José.

Este 2025 ha sucedido más de lo mismo. Apenas una hora después de que el dúo publicara su particular fotografía, los comentarios no se han hecho de rogar. "No defraudan", "pensé que os habíais olvidado" o "el diseño gráfico es mi pasión" han sido algunos de los comentarios.