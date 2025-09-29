Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Visitas guiadas gratuitas al Banco de España: fechas, horarios, entradas y cómo apuntarse a los tours
Ya están disponibles las plazas para las visitas generales de octubre, noviembre y diciembre.

Daniel Cáceres Garriga
Banco de EspañaGetty Images

El monumental edificio del Banco de España, en la plaza de Cibeles de Madrid, prepara un programa inédito de visitas guiadas gratuitas que se extenderá hasta junio de 2026. Será la ocasión de recorrer algunos de los espacios más representativos de la institución y descubrir un patrimonio artístico y arquitectónico que habitualmente permanece oculto.

¿Cuándo comienzan las reservas?

El sistema de inscripción se habilita este lunes 29 de septiembre a las 10.00 horas a través de la web oficial del Banco de España. Ese día se pondrán a disposición las plazas para las visitas generales de octubre, noviembre y diciembre.

Además, habrá un segundo bloque de inscripciones: el 14 de noviembre a las 12.00 horas se abrirán las reservas para las sesiones de enero, febrero y marzo. De este modo, quienes quieran asegurarse una plaza deberán estar atentos a estas dos fechas clave.

Tipos de visitas y horarios

El programa Puertas Abiertas contempla distintas modalidades:

  • Visitas de fin de semana para el público general, los viernes de 16.00 a 20.30 horas, y los sábados y domingos en dos turnos: de 10.00 a 14.30 y de 16.00 a 20.30.
  • Recorridos con el voluntariado del Banco de España, que tendrán lugar los lunes y martes a las 16.00 horas, conducidos por empleados en activo y jubilados de la institución. Para estas visitas, las reservas del primer bloque también se abrirán el 29 de septiembre, aunque a partir de las 12.00 horas.
  • Sesiones educativas para centros escolares y universitarios, los miércoles y jueves a las 16.00 horas, pensadas para grupos de 3º y 4º de ESO, Bachillerato, ciclos formativos y universidad. En este caso, la demanda es tan alta que apenas quedan plazas disponibles.

Todas las visitas duran alrededor de 90 minutos y se organizan en grupos reducidos de hasta 30 personas.

Un recorrido por la historia y el arte

El edificio de la calle Alcalá, diseñado en el siglo XIX por Eduardo de Adaro y Severiano Sainz de la Lastra, fue declarado Bien de Interés Cultural en 1999. Su interior atesora espacios monumentales como la Escalera Imperial, con su mármol de Carrara y vidrieras simbolistas de la firma alemana Mayer, o el Patio de Operaciones, centro neurálgico de la actividad bancaria, coronado por una vidriera de la Casa Maumejean y presidido por un reloj monumental de estilo art déco.

El recorrido también permite acceder a rincones de representación como el Salón del Consejo de Gobierno, los comedores de gala o el Patio de Efectivo, hoy convertido en biblioteca. Entre las estancias más singulares figura el Salón de Cobradores, recientemente restaurado, que sorprende por su reinterpretación de la arquitectura neoárabe, con arcos de herradura, azulejos geométricos y un techo acristalado que ilumina el espacio.

Daniel Cáceres Garriga
