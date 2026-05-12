Xabi San Martín, de La Oreja de Van Gogh, se defiende ante las críticas: "Amaia ha currado muchísimo"

La Oreja de Van Gogh ha comenzado este fin de semana su gira de regreso a los escenarios con Amaia Montero al frente con dos directos en Bilbao. Los directos han sido acogidos por sus fans con nostalgia, emoción y un apoyo a la que fue vocalista del grupo durante 11 años y después de que Leire Martínez estuviera al frente del conjunto durante 17 años.

No obstante, estos dos primeros directos no han estado exentos de críticas por algunos de los espectadores que han compartido en redes sociales algunos fragmentos en los que Montero no estaba del todo cómoda vocalmente o donde había notables errores de afinación como fue la versión de Nothing Compares 2 U de Sinéad O'Connor o algunos temas de la época de Martínez.

Ahora, el teclista y compositor del grupo donostiarra, Xabi San Martín, ha dado una primera entrevista tras este regreso con el periódico El Correo, donde se ha defendido de estos comentarios y memes que han circulado en los últimos días en X y ha asegurado que han tenido que hacer frente a muchos "nervios".

Según San Martín, Amaia "ha currado muchísimo, no ha parado de trabajar". "Mareaba al pobre técnico de sonido, a Borja, porque pedía repetir las canciones cinco veces. Es superperfeccionista. Y, joder, de tonta no tiene un pelo. Sabe perfectamente que la responsabilidad principal recaía ella", ha añadido el teclista, quien ha enfatizado que la cantante que ha vivido estos conciertos con una "valentía y con una templanza" alcanzable por pocos.

"Creo que cualquiera de nosotros en su lugar, nos habríamos derrumbado. Yo, desde luego", ha señalado. Lo cierto es que Montero se mostró muy vulnerable con su público especialmente en el primer concierto, donde no tuvo tapujos en hablar de los problemas de salud mental que había superado estos últimos años. "Pensé que nunca volvería a pisar un escenario. Bajé al mismísimo infierno, pero con mis cicatrices, después de luchar mucho, aquí estoy", dijo entonces.

Sobre las críticas en redes sociales, San Martín ha asegurado que han estado "de espaldas" a todo ello. "Ha sido un juego que no deja de ser frívolo y hasta lógico, pero no tiene nada que ver con nuestra realidad. Ha puesto sus energías en el trabajo. Ha dado clases de canto, ha recibido técnicas para manejar los nervios, la respiración... En plan obsesivamente perfeccionista", ha recordado, de nuevo, en referencia al trabajo previo de Montero.

Un setlist modificado tras el primer concierto

Después del primer concierto, La Oreja de Van Gogh modificó el setlist y eliminó canciones como el último single de la banda: Todos estamos bailando la misma canción, que generó numerosos comentarios por los errores vocales de Montero, pero también La niña que llora en tus fiestas.

Esta canción despertó también multitud de críticas por la interpretación de Amaia, que inicialmente cuando el grupo publicó esta canción con Martínez al frente la tachó de "chunda chunda". Según cuenta San Martín en El Correo, cada una de estas canciones ha sido eliminada por un motivo diferente.

En el caso de Todos estamos bailando la misma canción se debió a una cuestión de escenografía, a que la plataforma sobre la que se subía no era del todo estable. "Se puso nerviosa y perdió el tono, y lo reconoció en el escenario, porque es así de natural. Al día siguiente insistía en repetir porque es muy cabezota. Pero no hay necesidad de hacer ensayos delante de 15.000 personas", ha revelado y no ha descartado que vuelva a incluirse en un futuro.

En el caso de La niña que llora en tus fiestas, según el teclista, fue por "reducir la duración". "En La niña que llora en tus fiestas repetíamos con la batería delante, igual que en Pop y creímos que el efecto estaba gastado", ha señalado.

"Jamás de los jamases vamos a polemizar ni nada": su opinión sobre la reacción de Martínez

Paralelamente al inicio de la gira de La Oreja de Van Gogh, Martínez se encuentra de gira con su primer disco Historias de aquella niña en Latinoamérica, concretamente en Argentina, donde rompió a llorar en directo al recordar que el grupo estaba iniciando su tour con Amaia.

"Hoy arrancaba la gira de La Oreja de Van Gogh en España y, ¡buf!", dijo visiblemente emocionada. "No pensaba que me iba a afectar, pero afecta. Es verdad que hay canciones que se me van a atragantar más de lo normal", añadió dejando claro que, tras 17 años de relación, "es duro decir adiós".

Sobre su reacción también se ha pronunciado San Martín, quien ha señalado que desde el grupo entienden "perfectamente su reacción". "Tiene que sentir un montón de cosas, y jamás de los jamases vamos a polemizar ni nada. No tenemos más que gratitud hacia ella. Hemos compartido media vida del grupo y le debemos muchísimo", ha señalado el teclista, que ha comparado la salida de Martínez del grupo como una "separación" sobre la que se ha generado "mucho revuelo".

"Se ha generado mucho ruido y mucha tontería, pero las cosas son, entre comillas, mucho más aburridas y normales. Le deseamos lo mejor. De corazón, todas las buenas noticias para Leire lo son también para el grupo", ha concluido.