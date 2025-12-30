Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
David Lynch, Mario Vargas Llosa, Verónica Echegui, Diane Keaton, Robe Iniesta, Pepe Mujica... Las celebridades a las que despedimos en 2025
Life
Life
Pepe Mujica, Robert Redford, Jane Goodall, Robe Iniesta y Verónica Echegui.

David Lynch, Mario Vargas Llosa, Verónica Echegui, Diane Keaton, Robe Iniesta, Pepe Mujica... Las celebridades a las que despedimos en 2025

Con el cierre de año hacemos balance de todo lo sucedido en estos doce meses, de lo bueno y de lo malo. En el capítulo de lo más difícil, no olvidamos la despedida de todos aquellos a los que hemos dicho adiós definitivamente y que nos han dejado un importante legado en forma de películas, libros, ideas, canciones, momentos, buenos recuerdos... 

Mila Fernández
Mila Fernández
alt="alt="La bailaora Micaela Flores, 'La Chunga'""
Micaela Flores, 'La Chunga'La bailaora falleció el 3 de enero a los 87 años tras una larga enfermedad. "Es triste y nunca es una noticia agradable, pero también ha habido un progreso largo de una enfermedad y entonces lo asumes un poco mejor", explicaba su hijo al hacer pública la noticia.

Gianni Ferrari / Cover / Getty Images
alt="alt="David Lynch, fotografiado en Cannes el 25 de mayo de 2017.""
  David LynchEl que fuera uno de los directores de cine más reputados del pasado siglo falleció a los 78 años, el 15 de enero, por un enfisema pulmonar que le fue diagnosticado en 2024. El autor de películas de culto como 'Terciopelo azul', 'El hombre elefante' y 'Mulholland Drive', y series rompedoras como 'Twin Peaks', recogió el Oscar honorífico en 2019.GTRES
  Paquita la del BarrioLa admirada cantante mexicana, autora del himno feminista 'Rata de dos patas', falleció el 17 de febrero a los 77 años. Su verdadero nombre era Francisca Viveros Barradas y también se la conocía en su país como 'la Reina del Pueblo' o 'la Guerrillera del Bolero'.Getty Images
  Gene HackmanFue una de las noticias que conmovió al mundo entero: Gene Hackman, de 96 años, y su mujer, Betsy Arakawa, de 63, fueron encontrados muertos en su casa de Santa Fe el 27 de febrero. La autopsia confirmó que la pareja había fallecido 10 días antes: primero murió ella por un virus pulmonar y posteriormente lo hizo él, que sufría Alzheimer en fase avanzada y quedó completamente desatendido. Richard Corkery vía Getty Images
  Val KilmerEl actor que alcanzó la fama con papeles como los de Jim Morrison y Batman, falleció el 1 de abril a los 65 años por una neumonía. Kilmer fue diagnosticado de un cáncer de garganta en 2014 del que se recuperó y, a pesar de los efectos de la necesaria traqueotomía, se le pudo ver en estrenos y actividades benéficas.Getty Images
  Mario Vargas LlosaEl Premio Nobel peruano y autor de obras fundamentales de la literatura hispana como 'La ciudad y los perros' o 'La fiesta del Chivo', murió el 13 de abril, a los 89 años, en su residencia de Lima. Además de un maestro de las letras, el escritor protagonizó en los últimos años numerosas crónicas del periodismo rosa por su relación con Isabel Preysler, de la que se separó en 2023.Tomas Bravo / Reuters
  Papa FranciscoJorge Mario Bergoglio falleció el lunes 21 de abril a los 88 años en su residencia de la Casa Santa Marta firmando el último capítulo de una era. Él fue el primer pontífice no europeo desde el año 741 y el primer papa americano, el primer papa del sur y el primer papa jesuita en el Vaticano. Pero también fue el primer papa abierto a temas que siempre han generado polémica dentro de la institución católica, abogando por una iglesia más inclusiva, sinodal y comprometida con el cuidado del medio ambiente y la paz global.
FRANCO ORIGLIA vía Getty Images
  Pepe MujicaEl expresidente de Uruguay murió el 14 de mayo a los 89 años víctima de un cáncer. "Hasta acá llegué", dijo en enero tras anunciar que el cáncer de esófago que le diagnosticaron meses atrás, había hecho metástasis y se estaba extendiendo al resto del cuerpo. Desde su modesta chacra en las afueras de Montevideo hasta la ONU, Mujica dejó una profunda huella en América Latina como uno de los líderes más honestos, carismáticos y coherentes.
Antony Jones
  Sebastiao SalgadoEl reconocido fotógrafo brasileño murió el 23 de mayo a los 81 años. La triste noticia la dio a conocer la Academia de Bellas Artes de Francia, pues Salgado vivió durante gran parte de su vida en París, teniendo la nacionalidad francesa. Su fallecimiento se debió a la leucemia que padecía como consecuencia de la malaria que el fotógrafo contrajo en 2010 cuando recorría el mundo para su proyecto 'Genesis'. Photonews via Getty Images
  Manuel ZarzoEl eterno y reconocido secundario actor murió a los 93 años el pasado 17 de junio por problemas cardiacos. Se dio a conocer con populares películas de los 60 y 70 como 'Margarita se llama mi amor', 'El abuelo tiene un plan' o 'Lo verde empieza en los Pirineos'. También participó en 'La colmena', 'Los santos inocentes', 'Luces de bohemia' y 'El Lute', además de las series 'Los hombres de Paco' y 'El súper'.

JUAN NAHARRO
alt="alt="El media punta luso Diogo Jota, en una imagen de archivo con el Liverpool.""
  Diogo JotaUn fatídico accidente de tráfico en Zamora acabó con la vida del futbolista del Liverpool con solo 28 años, y la de su hermano André, de 25, el 3 de julio. El jugador, que se había casado hacía tan solo dos semanas, el 22 de junio, con Rute Cardoso, madre de sus tres hijos, se encontraba pasando las vacaciones en España, antes de iniciar la pretemporada con el club inglés.Maja Hitij - UEFA/UEFA via Getty Images
alt="alt="Ozzy Osbourne, en un concierto en 1970 con Black Sabbath""
  Ozzy OsbourneEl 22 de julio falleció el mítico cantante y compositor, pionero del heavy metal e icono social a los 76 años.  Con su voz, con su obra y también con la mitología que supo construirse, Ozzy Osbourne cambió la música junto a la banda británica Black Sabbath y con la formación que llevó su propio nombre. Solo unos días antes, el 5 de julio, se despidió definitivamente de Black Sabbath junto a sus inseparables Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, y numerosos artistas invitados.

Michael Ochs Archives/Getty Images
alt="alt="Javier Lambán, en un acto reciente""
  Javier LambánEl expresidente del Gobierno de Aragón falleció el 15 de agosto, en el hospital de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), localidad en la que nació, a los 67 años. El político del PSOE fue diagnosticado hace cuatro años de un cáncer que no pudo superar.

Europa Press via Getty Images
  Verónica Echegui El fallecimiento de la actriz el 24 de agosto a los 42 años fue un golpe devastador para amigos y compañeros de la protagonista de 'Yo soy la Juani'. Hacía un tiempo que Verónica Echegui había sido diagnosticada de un cáncer del que solo su entorno más íntimo tenía noticias. Trabajó hasta que la enfermedad pudo con ella y dejó pendiente de estreno la miniserie 'Ciudad de sombras' y la serie 'A muerte'.GTRES
alt="alt="Manuel de la Calva""
  Manuel de la CalvaEl 26 de agosto, el 50% del famoso Dúo Dinámico fallecía en un hospital de Madrid a los 88 años. Fue su compañero en la formación musical, Ramón Arcusa, el encargado de dar a conocer la triste noticia. "Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy. No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida. Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos", decía el comunicado.Jordi Vidal
  Eusebio PoncelaEl actor, chico del cine de Pedro Almodóvar, murió el 27 de agosto en Madrid a los 79 años. Poncela, reconocido por su trabajo en 'La ley del deseo', 'Intacto' o las series 'Merlí' y Águila roja', fue también un artista sin pelos en la lengua que habló de sus adicciones y de cómo había sido discriminado por ser homosexual.GTRES
  Giorgio ArmaniFue uno de los nombres más significativos de la moda y el mundo entero lloró su pérdida. El icónico diseñador falleció el 4 de septiembre en su casa de Milán a los 91 años. Sus diseños conquistaron a millones de clientes y a cientos de estrellas de Hollywood, como Diane Keaton, Zendaya, Julia Roberts, Michelle Pfeiffer o Cate Blanchett, que los lucieron en alfombras rojas y eventos de repercusión mundial.
WireImage/ Getty Images
  Robert RedfordUno de los grandes de Hollywood y una de las sonrisas más seductoras de la gran pantalla nos dejó el 16 de septiembre a los 89 años. El actor, director y productor, ganador de tres Oscar, nos dejó interpretaciones inolvidables en 'El golpe' o 'Todos los hombres del presidente', además de su reconocido trabajo detrás de las cámaras como director de 'Gente Corriente', película por la que ganó una de las prestigiosas estatuillas.Getty Images
alt="alt="La actriz, Claudia Cardinale, en una imagen de 1938, sonriendo.""
  Claudia CardinaleLa actriz conocida como 'la novia de Italia' falleció en Paris el 23 de septiembre a los 87 años. La intérprete indomable participó en más de 130 películas y brilló con intensidad en el cine de los años 60 del siglo pasado como musa de Federico Fellini en 'Ocho y medio' y de Luchino Visconti en la mítica 'El Gatopardo'.Bettmann Archive
  Jane GoodallLa etóloga británica, la mayor experta mundial en chimpancés, falleció a los 91 años el 1 de octubre por causas naturales.  Goodall fue una de las pioneras en el estudio de los chimpancés en estado salvaje a los que dedicó mas de 60 años de su vida y de los que descubrió pautas de conductas y habilidades desconocidas en sus investigaciones. Fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica en 2003.
alt="alt="El mandatario extremeño en funciones, Guillermo Fernández Vara, en una imagen de archivo.""
  Guillermo Fernández VaraEl expresidente de la Junta de Extremadura falleció el 5 de octubre a los 66 años por un cáncer de estómago que le había sido diagnosticado dos años atrás. "Se trata de una figura clave en la historia del socialismo extremeño y también de la propia autonomía", aseguraban desde el PSOE extremeño tras su pérdida.
Jorge Armestar/Europa Press via Getty Images
  Diane KeatonOtra de las pérdidas que nos pilló por sorpresa fue la de la mítica protagonista de 'Annie Hall', de Woody Allen. Murió el 11 de octubre a los 79 años víctima de una neumonía, según reveló la familia días después. “Amaba a sus animales y apoyaba incondicionalmente a las personas sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o a un refugio de animales sería un homenaje maravilloso y muy apreciado para ella”, añadían en un comunicado de agradecimiento y homenaje.Rodin_Eckenroth
alt="alt="La cantante Encarnita Polo""
  Encarnita PoloEra una de las voces míticas del flamenco-pop y su dramática muerte, el 14 de noviembre, a los 86 años, conmocionó a toda España pues fue estrangulada en la residencia de Ávila en la que vivía. La artista andaluza fue atacada por un compañero octogenario que convivía con ella en el centro.
Eduardo Parra / Getty Images
alt="alt="El director de la Seminci, José Luis Cienfuegos""
  José Luis CienfuegosEl director de la Seminci falleció inesperadamente el 2 de diciembre tras sufrir un infarto cerebral a los 61 años. Antes de dirigir el Festival de Cine de Valladolid, al que accedió tras ganar un concurso público, había estado al frente del Festival de Cine de Gijón y del Festival de Cine de Sevilla, donde cosechó una dilatada experiencia y reconocimiento.

GOYO CONDE - SEMINCI vía EUROPA PRESS
alt="alt="Alfonso Ussía, en una imagen de archivo""
  Alfonso UssíaEl escritor y periodista, nieto del dramaturgo Pedro Muñoz Seca, falleció a los 77 años el pasado 5 de diciembre. Destacó su trabajo como columnista en 'ABC', 'Diario 16', 'La Razón', 'Época' o 'El cocodrilo'. Fue reconocido por su trayectoria con el premio Mariano de Cavia de Periodismo, el Jaime de Foxá de Literatura, la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo o la Medalla de Oro de Madrid.Getty Images
alt="alt="El arquitecto y diseñador Frank Gehry""
  Frank GehryEl arquitecto canadiense-estadounidense murió el 5 de diciembre a los 96 años a causa de una enfermedad respiratoria. Una de sus grandes obras fue el Museo Guggenheim Bilbao, una audaz construcción que se ha convertido en emblema de la ciudad vasca y que representa una arquitectura vanguardista basada en el deconstructivismo. En 2014 también fue galardonado con el Premio Príncipe de las Artes.Patrick Aventurier / Getty Images
  Jorge MartínezEl líder de la banda Ilegales falleció el 9 de diciembre, a los 70 años, tras varias semanas ingresado en el hospital. El artista ya se vio obligado a cancelar su gira en septiembre para someterse a un tratamiento contra un cáncer.  Icono del rock reivindicativo, deja como legado más de una veintena de discos y toda una filosofía de vida.

Europa Press via Getty Images
alt="alt="El cantante de Extremoduro, Robe Iniesta, durante una rueda de prensa en el Círculo de Bellas Artes, el 11 de agosto de 2021 en Madrid.""
  Roberto (Robe) IniestaHa sido el día más triste del año para la música española: el 10 de diciembre murió Robe Iniesta a los 63 años. "Despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones”, escribía su banda, Extremoduro, en redes sociales. Los homenajes al que es considerado una de las figuras claves del rock en España se sucedieron en conciertos y salas, aunque la gran despedida tuvo lugar en Plasencia, su ciudad natal. Ricardo Rubio / Europa Press via Getty Images
alt="alt="Adolfo Fernández, en una imagen de archivo.""
  Adolfo FernándezEl actor conocido por series como 'Policías', '7 vidas', 'Águila Roja' o 'Machos Alfa', falleció el 12 de diciembre a los 67 años a causa de un cáncer. Adolfo Fernández participó en más de 100 películas, entre ellas 'Todo es silencio', 'Mataharis' o 'Hable con ella' . El actor también desarrolló su carrera como dramaturgo y puso en marcha su propia compañía, K Producciones, y ganó un Max por su adaptación de la novela 'En la orilla'.

Chema Clares
alt="alt="Hector Alterio en una imagen de archivo""
  Hector Alterio El mundo del cine y del teatro se volvió a vestir de luto el 13 de diciembre con la muerte del  argentino a los 96 años. El actor, exiliado en España por amenazas de muerte debido a su activismo político de izquierdas, se hizo conocido por su papel en cintas como 'Cría cuervos', 'El hijo de la novia' o 'El último tren'. Intérprete incansable, hacia solo unas semanas que se había subido por última vez al escenario con la obra de teatro 'Una Pequeña Historia'.Getty Images
alt="alt="Rob y Michele Reiner en una imagen de archivo.""
  Rob Reiner El actor, director y productor estadounidense, de 78 años, y su esposa, Michele Singer, de 68, fueron hallados sin vida el 15 de diciembre en su casa de Los Ángeles, siendo víctimas de uno de los asesinatos que más ha estremecido a Hollywood. La Policía detuvo al hijo mediano de la pareja como presunto sospechoso de la muerte de sus padres a cuchilladas.

Lester Cohen
alt="alt="Foto de archivo de la actriz Brigitte Bardot.""
  Brigitte BardotEl mito del cine francés e icono de la moda falleció el 28 de diciembre a los 91 años. Era una de las últimas leyendas del cine francés, con una corta pero intensa y revolucionaria carrera como protagonista de 'Y Dios creó a la mujer', 'La verdad' o 'El desprecio'. En sus últimos años fue protagonista de numerosas polémicas por sus posiciones extremistas contra la inmigración o el colectivo LGTBI.Getty Images
Mila Fernández
Mila Fernández
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy responsable de LIFE, esa sección en la que nos empeñamos en mostrar la cara amable de la actualidad, el lado hedonista de la vida, aunque no nos tapamos los ojos ante otras realidades.

 

Sobre qué temas escribo

Como responsable de la sección trabajo mano a mano y coordino a redactores que saben mucho de música, moda, tendencias de consumo, cine, crónica social...


A mí me gusta escribir sobre salud, consumo, medioambiente y bienestar. Pero sobre todo, me gusta entrevistar a referentes culturales y sociales. Escritores, científicos, actores, periodistas... que tienen cosas que contar y mucho que aportar. O a lo mejor, no tienen nada que contar y poco que aportar, pero eso también es interesante.

 

Mi trayectoria

Soy periodista por vocación y devoción. Quise ser Julia Otero y hasta hubo un tiempo en el que aparecí en una lista de mujeres periodistas jóvenes más influyentes.

 

He hecho radio -en la desaparecida Radio España porque soy generación X- y dirigí la revista Turismo Rural, en la editorial América Ibérica. Después fui redactora de Lifestyle en la Revista de Ana Rosa, redactora jefa de la revista Love y, además, he colaborado con muchos medios, entre ellos SModa y la revista decana de medioambiente Quercus.

 

Además, he presentado galas y libros, y he moderado mesas redondas.
Hace diez años que trabajo en El HuffPost donde entré para editar contenidos branded -y lo sigo haciendo-.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 