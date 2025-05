Descubren al heredero de Leonardo Da Vinci con pruebas de ADN: "Inventé todo pero me quitaron el dinero"

Investigadores han anunciado una confirmación revolucionaria del cromosoma Y compartido por seis descendientes familiares vivos de Leonardo Da Vinci, uno de las mayores figuras del Renacimiento.

En su nuevo libro Genìa Da Vinci. Genealogía y genética para el ADN de Leonardo, los expertos italianos Alessandro Vezzosi y Agnese Sabato de la Leonardo Da Vinci Heritage Association, presentan los hallazgos de 30 años de investigación genealógica que han culminado en conocimientos innovadores.

El libro documenta un elaborado árbol genealógico que se remonta a 1331, abarca 21 generaciones e involucra a más de 400 personas, con el objetivo de reconstruir el perfil genético de Leonardo.

Una de estas personas, según ha publicado el Corriere della Sera, es Dalmazio Vinci, quien ya tiene confirmación de ADN: tiene el mismo cromosoma Y que su antepasado Leonardo Da Vinci, un "cromosoma raro", según los expertos.

"Cuando tenía 18 años, mi tío me llevó al Museo Leonardiano en Vinci, en Toscana, y el director me dijo: perteneces a una de las cinco familias descendientes de Leonardo Da Vinci. Luego, durante unos setenta años, no oí nada más", declaró al medio italiano. Hasta ahora. "Luego tomaron mi ADN y ahora han confirmado que efectivamente tengo el gen del genio", agregó.

"Siempre he sido inventor sin saberlo, sin prestar atención", expresó Dalmazio Vinci, de 89 años, quien confesó que ha realizado algunos inventos, como "vitrina giratoria". "Hice cosas así, sin pensar. Me vinieron de forma natural", contó al medio italiano. "Lamentablemente, un socio me estafó y me quitó dinero; de lo contrario, habría presentado algunas patentes, pero no tenía fondos para invertir", confesó.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.