El Bernabéu se convierte en una enorme discoteca: así ha sido la actuación de Bizarrap y Daddy Yankee en el descanso del partido de la NFL
Al puro estilo de la SuperBowl, durante el medio tiempo, el argentino y el puertorriqueño han puesto a bailar al público con dos canciones bien conocidas. 

Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
La primera actuación de medio tiempo en un partido de la NFL en el Santiago Bernabéu de Madrid ha dejado algunos titulares. Aunque no ha sido la SuperBowl, Bizarrap, de la mano del cantante puertorriqueño Daddy Yankee, han protagonizado un gran espectáculo en el descanso del partido entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders que se disputa este domingo en la capital.

El argentino y el puertorriqueño han aparecido en escena en una de las gradas del tempo del Real Madrid con un espectáculo de luces que ha convertido el estadio en una enorme discoteca. El tema con el que han inaugurado el acontecimiento: la primera actuación en directo de su recién estrenada colaboración: Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66.

Tras este primer tema, el puertorriqueño ha abandonado el escenario para dejar espacio a su compañero Bizarrap. Enfundado en sus míticas gafas de sol y su gorra personalizada, ha hecho sonar una de sus canciones más conocidas: su Quédate, la popular sesión que comparte con el cantante español Quevedo. "Arriba, Madrid", ha gritado el argentino entre medias del show. Como era de esperar, durante todo el espectáculo, los asistentes que se encontraban disfrutando del histórico partido, se han unido a las canciones, convirtiendo el Bernabéu en un concierto de menos de 10 minutos.

Un espectáculo, al milímetro

Al igual que los populares espectáculos de la SuperBowl, está claro que la actuación ha sido estudiada al milímetro. Ha incluido fuegos artificiales, y un grupo de diferentes percusionistas, dando ritmo a los miles de aficionados que corearon las canciones, muchos de ellos con el teléfono móvil, grabando y haciendo fotografías. Daddy Yankee llevaba dos años sin actuar.

Aun así, la música de Bizarrap no ha sido la única que se ha escuchado durante el partido de la NFL en el Santiago Bernabéu, puesto que por la megafonía también se ha escuchado La bachata, de Manuel Turizo; Berghain, de Rosalía, Bamboleo, de los Gipsy Kings, o La Macarena, de Los del Río.

Soy redactor de Actualidad en El HuffPost. En mi día a día, estoy siempre pendiente de lo que ocurre en el mundo para transmitirlo de la forma más cercana y clara posible.

 

Sobre qué temas escribo

La información de última hora y de actualidad ocupa prácticamente toda mi jornada. Sin embargo, siempre huyo de la superficialidad y trato de encontrar enfoques creativos que aporten contexto y claridad a las noticias. Me interesa especialmente todo lo que sucede más allá de las fronteras de España, con especial atención al culebrón de la Casa Blanca, que cada día amanece con nuevas noticias capaces de poner el mundo patas arriba.

 

Por otra parte, y no menos importante, me encanta escribir sobre temas de lifestyle y Gente. Siempre estoy ideando nuevos temas para presentar y analizar las últimas tendencias que se mueven entre los jóvenes… y los no tan jóvenes.

 

Mi trayectoria

Estudié en la Universidad de Sevilla, ciudad en la que nací y de la que soy. En 2020 entré como becario en Diario de Sevilla, donde aprendí a cubrir información local. Poco después, terminé mi carrera con otra beca, esta vez en Cadena SER Andalucía.


Con el objetivo de ampliar horizontes, me mudé a Madrid para unirme a la promoción 37 del Máster de El País-Universidad Autónoma de Madrid. He escrito en El País y, actualmente, trabajo en El HuffPost España.

  

 

Cómo contactar conmigo:

 