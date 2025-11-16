El Bernabéu se convierte en una enorme discoteca: así ha sido la actuación de Bizarrap y Daddy Yankee en el descanso del partido de la NFL

Daddy Yankee y Bizarrap este domingo en el descanso del partido de la NFL en el Santiago Bernabéu.

La primera actuación de medio tiempo en un partido de la NFL en el Santiago Bernabéu de Madrid ha dejado algunos titulares. Aunque no ha sido la SuperBowl, Bizarrap, de la mano del cantante puertorriqueño Daddy Yankee, han protagonizado un gran espectáculo en el descanso del partido entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders que se disputa este domingo en la capital.

El argentino y el puertorriqueño han aparecido en escena en una de las gradas del tempo del Real Madrid con un espectáculo de luces que ha convertido el estadio en una enorme discoteca. El tema con el que han inaugurado el acontecimiento: la primera actuación en directo de su recién estrenada colaboración: Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66.

Tras este primer tema, el puertorriqueño ha abandonado el escenario para dejar espacio a su compañero Bizarrap. Enfundado en sus míticas gafas de sol y su gorra personalizada, ha hecho sonar una de sus canciones más conocidas: su Quédate, la popular sesión que comparte con el cantante español Quevedo. "Arriba, Madrid", ha gritado el argentino entre medias del show. Como era de esperar, durante todo el espectáculo, los asistentes que se encontraban disfrutando del histórico partido, se han unido a las canciones, convirtiendo el Bernabéu en un concierto de menos de 10 minutos.

Un espectáculo, al milímetro

Al igual que los populares espectáculos de la SuperBowl, está claro que la actuación ha sido estudiada al milímetro. Ha incluido fuegos artificiales, y un grupo de diferentes percusionistas, dando ritmo a los miles de aficionados que corearon las canciones, muchos de ellos con el teléfono móvil, grabando y haciendo fotografías. Daddy Yankee llevaba dos años sin actuar.

Aun así, la música de Bizarrap no ha sido la única que se ha escuchado durante el partido de la NFL en el Santiago Bernabéu, puesto que por la megafonía también se ha escuchado La bachata, de Manuel Turizo; Berghain, de Rosalía, Bamboleo, de los Gipsy Kings, o La Macarena, de Los del Río.

