Preguntamos a los aficionados de la NFL cuánto se han gastado para venir a Madrid: partido histórico también para el bolsillo

Este domingo los Dolphins juegan un partido histórico en el Santiago Bernabéu, y muchos aficionados se han acercado a Madrid para disfrutar de un domingo de fútbol americano. El HuffPost se ha acercado al estadio del Real Madrid para preguntarles cuanto dinero les ha costado venir a la capital. Algunos han escatimado en gastos, otros han cumplido un sueño por todo lo alto.

Aunque el partido ha despertado emociones positivas en los aficionados, no ha quedado ahí. Muchos fans de la NFL no han dudado en sacar sus mejores vestimentas, una ropa que es de todo menos económica. Ejemplo de ello es lo que le ha costado a dos parejas ir 'de punta en blanco' para el histórico partido de la NFL.

Un joven que se encontraba en las inmediaciones del estadio Santiago defiende que el encuentro en el Bernabéu es una "oportunidad muy buena para que este deporte siga creciendo". "Porque tiene poca visibilidad en España. Hay más gente de la que nos pensamos que juega a este deporte en España", justifica. Al preguntarles sobre cuánto se habían gastado en la ropa que llevaban, han revelado que la media por persona estaba, nada más y nada menos que, en torno a los 200 euros. Eso, sin contar con la gente que ha venido de fuera.

Por su parte, un grupo de amigos de Tomelloso ha decidido aprovechar el encuentro en el Bernabéu para visitar Madrid durante todo el fin de semana y, tal y como han explicado, casi lo más barato han sido las entradas. Además, un matrimonio ha viajado desde Alemania y también ha tenido que darle un buen pellizco para estar en el templo blanco. Según sus cálculos, unos 800 euros para apoyar en Madrid a los Washington Commanders.

Las declaraciones de los entusiasmados dejan claro que se trata de una experiencia única para ver un partido de fútbol americano desde el Santiago Bernabéu, rascándose el bolsillo, pero, sobre todo, cumpliendo sueños y viajando a Estados Unidos sin necesidad de coger un avión.