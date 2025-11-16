Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Preguntamos a los aficionados de la NFL cuánto se han gastado para venir a Madrid: partido histórico también para el bolsillo
Deporte

Deporte

Preguntamos a los aficionados de la NFL cuánto se han gastado para venir a Madrid: partido histórico también para el bolsillo

Algunos entusiastas se han gastado más de tres cifras para disfrutar del partido en el Santiago Bernabéu.

Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
Aficionados de la NFL este domingo.
Aficionados de la NFL este domingo.HUFFPOST

Este domingo los Dolphins juegan un partido histórico en el Santiago Bernabéu, y muchos aficionados se han acercado a Madrid para disfrutar de un domingo de fútbol americano. El HuffPost se ha acercado al estadio del Real Madrid para preguntarles cuanto dinero les ha costado venir a la capital. Algunos han escatimado en gastos, otros han cumplido un sueño por todo lo alto.

Aunque el partido ha despertado emociones positivas en los aficionados, no ha quedado ahí. Muchos fans de la NFL no han dudado en sacar sus mejores vestimentas, una ropa que es de todo menos económica. Ejemplo de ello es lo que le ha costado a dos parejas ir 'de punta en blanco' para el histórico partido de la NFL.

Un joven que se encontraba en las inmediaciones del estadio Santiago  defiende que el encuentro en el Bernabéu es una "oportunidad muy buena para que este deporte siga creciendo". "Porque tiene poca visibilidad en España. Hay más gente de la que nos pensamos que juega a este deporte en España", justifica. Al preguntarles sobre cuánto se habían gastado en la ropa que llevaban, han revelado que la media por persona estaba, nada más y nada menos que, en torno a los 200 euros. Eso, sin contar con la gente que ha venido de fuera.

Por su parte, un grupo de amigos de Tomelloso ha decidido aprovechar el encuentro en el Bernabéu para visitar Madrid durante todo el fin de semana y, tal y como han explicado, casi lo más barato han sido las entradas. Además, un matrimonio ha viajado desde Alemania y también ha tenido que darle un buen pellizco para estar en el templo blanco. Según sus cálculos, unos 800 euros para apoyar en Madrid a los Washington Commanders.

Las declaraciones de los entusiasmados dejan claro que se trata de una experiencia única para ver un partido de fútbol americano desde el Santiago Bernabéu, rascándose el bolsillo, pero, sobre todo, cumpliendo sueños y viajando a Estados Unidos sin necesidad de coger un avión.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Actualidad en El HuffPost. En mi día a día, estoy siempre pendiente de lo que ocurre en el mundo para transmitirlo de la forma más cercana y clara posible.

 

Sobre qué temas escribo

La información de última hora y de actualidad ocupa prácticamente toda mi jornada. Sin embargo, siempre huyo de la superficialidad y trato de encontrar enfoques creativos que aporten contexto y claridad a las noticias. Me interesa especialmente todo lo que sucede más allá de las fronteras de España, con especial atención al culebrón de la Casa Blanca, que cada día amanece con nuevas noticias capaces de poner el mundo patas arriba.

 

Por otra parte, y no menos importante, me encanta escribir sobre temas de lifestyle y Gente. Siempre estoy ideando nuevos temas para presentar y analizar las últimas tendencias que se mueven entre los jóvenes… y los no tan jóvenes.

 

Mi trayectoria

Estudié en la Universidad de Sevilla, ciudad en la que nací y de la que soy. En 2020 entré como becario en Diario de Sevilla, donde aprendí a cubrir información local. Poco después, terminé mi carrera con otra beca, esta vez en Cadena SER Andalucía.


Con el objetivo de ampliar horizontes, me mudé a Madrid para unirme a la promoción 37 del Máster de El País-Universidad Autónoma de Madrid. He escrito en El País y, actualmente, trabajo en El HuffPost España.

  

 

Cómo contactar conmigo:

 